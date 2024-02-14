Курганские власти рассказали, когда введут особый противопожарный режим

Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы.
«Введение особого противопожарного режима на территории региона предварительно с 5 апреля 2024 года. Приведение в режим повышенной готовности с 1 апреля», — рассказал Кондратов, ссылаясь на проект постановления правительства и губернатора Курганской области.
С осени 2023 года на территории Курганской области было проведено 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационных мероприятий. В марте планируются повторные учения.
Ранее URA.RU писало, что для курганцев создали более тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о пожарах. Также сообщалось, что Курганской области выделили 205 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с будущими пожарами. Планируют установить 14 новых видеокамер в лесах для отслеживания пожарной опасности.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.