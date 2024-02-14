Происшествия Пожары Курганские власти рассказали, когда введут особый противопожарный режим Особый противопожарный режим в Курганской области планируют ввести с 5 апреля 15 февраля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 + Предварительно особый противопожарный режим введут с 5 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы. «Введение особого противопожарного режима на территории региона предварительно с 5 апреля 2024 года. Приведение в режим повышенной готовности с 1 апреля», — рассказал Кондратов, ссылаясь на проект постановления правительства и губернатора Курганской области. С осени 2023 года на территории Курганской области было проведено 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационных мероприятий. В марте планируются повторные учения. Ранее URA.RU писало, что для курганцев создали более тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о пожарах. Также сообщалось, что Курганской области выделили 205 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с будущими пожарами. Планируют установить 14 новых видеокамер в лесах для отслеживания пожарной опасности. Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы. «Введение особого противопожарного режима на территории региона предварительно с 5 апреля 2024 года. Приведение в режим повышенной готовности с 1 апреля», — рассказал Кондратов, ссылаясь на проект постановления правительства и губернатора Курганской области. С осени 2023 года на территории Курганской области было проведено 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационных мероприятий. В марте планируются повторные учения. Ранее URA.RU писало, что для курганцев создали более тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о пожарах. Также сообщалось, что Курганской области выделили 205 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с будущими пожарами. Планируют установить 14 новых видеокамер в лесах для отслеживания пожарной опасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям