14 февраля 2024

Курганские власти рассказали, когда введут особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Курганской области планируют ввести с 5 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно особый противопожарный режим введут с 5 апреля Фото:
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Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы.

«Введение особого противопожарного режима на территории региона предварительно с 5 апреля 2024 года. Приведение в режим повышенной готовности с 1 апреля», — рассказал Кондратов, ссылаясь на проект постановления правительства и губернатора Курганской области.

С осени 2023 года на территории Курганской области было проведено 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационных мероприятий. В марте планируются повторные учения.

Ранее URA.RU писало, что для курганцев создали более тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о пожарах. Также сообщалось, что Курганской области выделили 205 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с будущими пожарами. Планируют установить 14 новых видеокамер в лесах для отслеживания пожарной опасности.

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Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы. «Введение особого противопожарного режима на территории региона предварительно с 5 апреля 2024 года. Приведение в режим повышенной готовности с 1 апреля», — рассказал Кондратов, ссылаясь на проект постановления правительства и губернатора Курганской области. С осени 2023 года на территории Курганской области было проведено 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационных мероприятий. В марте планируются повторные учения. Ранее URA.RU писало, что для курганцев создали более тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о пожарах. Также сообщалось, что Курганской области выделили 205 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с будущими пожарами. Планируют установить 14 новых видеокамер в лесах для отслеживания пожарной опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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