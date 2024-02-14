14 февраля 2024

Десятки пожарных автоцистерн закупили в курганские округа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
Власти закупили 25 новых пожарных для округов Фото:
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Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Курганские власти закупили 25 новых пожарных автоцистерн для округов. Об этом заявил заместитель директора департамента природных ресурсов Курганской области Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам.

«На 2024 года запланированы и уже приобретены 25 единиц пожарных автоцистерн. Техника начнет поступать на посты пожарной охраны с 16 февраля», — рассказал Кондратов. Еще три таких же машины закупили в конце 2023 года. Пожарная техника была изготовлена в лизинг по договору со Сбербанком.

Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный период в Курганской области планируют ввести с 5 апреля. Режим повышенной готовности — с 1 апреля. Также сообщалось, что власти установят более десяти камер в лесах, чтобы отслеживать пожарную опасность. Кроме того, для курганцев создано свыше тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о возможных ЧС. Из федерального бюджета на борьбу с пожарами в 2024 году региону выделено 205 млн рублей.

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Курганские власти закупили 25 новых пожарных автоцистерн для округов. Об этом заявил заместитель директора департамента природных ресурсов Курганской области Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам. «На 2024 года запланированы и уже приобретены 25 единиц пожарных автоцистерн. Техника начнет поступать на посты пожарной охраны с 16 февраля», — рассказал Кондратов. Еще три таких же машины закупили в конце 2023 года. Пожарная техника была изготовлена в лизинг по договору со Сбербанком. Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный период в Курганской области планируют ввести с 5 апреля. Режим повышенной готовности — с 1 апреля. Также сообщалось, что власти установят более десяти камер в лесах, чтобы отслеживать пожарную опасность. Кроме того, для курганцев создано свыше тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о возможных ЧС. Из федерального бюджета на борьбу с пожарами в 2024 году региону выделено 205 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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