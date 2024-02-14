Десятки пожарных автоцистерн закупили в курганские округа

15 февраля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Власти закупили 25 новых пожарных для округов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году Курганские власти закупили 25 новых пожарных автоцистерн для округов. Об этом заявил заместитель директора департамента природных ресурсов Курганской области Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам. «На 2024 года запланированы и уже приобретены 25 единиц пожарных автоцистерн. Техника начнет поступать на посты пожарной охраны с 16 февраля», — рассказал Кондратов. Еще три таких же машины закупили в конце 2023 года. Пожарная техника была изготовлена в лизинг по договору со Сбербанком. Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный период в Курганской области планируют ввести с 5 апреля. Режим повышенной готовности — с 1 апреля. Также сообщалось, что власти установят более десяти камер в лесах, чтобы отслеживать пожарную опасность. Кроме того, для курганцев создано свыше тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о возможных ЧС. Из федерального бюджета на борьбу с пожарами в 2024 году региону выделено 205 млн рублей.

Курганские власти закупили 25 новых пожарных автоцистерн для округов. Об этом заявил заместитель директора департамента природных ресурсов Курганской области Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам. «На 2024 года запланированы и уже приобретены 25 единиц пожарных автоцистерн. Техника начнет поступать на посты пожарной охраны с 16 февраля», — рассказал Кондратов. Еще три таких же машины закупили в конце 2023 года. Пожарная техника была изготовлена в лизинг по договору со Сбербанком. Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный период в Курганской области планируют ввести с 5 апреля. Режим повышенной готовности — с 1 апреля. Также сообщалось, что власти установят более десяти камер в лесах, чтобы отслеживать пожарную опасность. Кроме того, для курганцев создано свыше тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о возможных ЧС. Из федерального бюджета на борьбу с пожарами в 2024 году региону выделено 205 млн рублей.