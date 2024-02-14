Десятки пожарных автоцистерн закупили в курганские округа

Курганские власти закупили 25 новых пожарных автоцистерн для округов. Об этом заявил заместитель директора департамента природных ресурсов Курганской области Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам.
«На 2024 года запланированы и уже приобретены 25 единиц пожарных автоцистерн. Техника начнет поступать на посты пожарной охраны с 16 февраля», — рассказал Кондратов. Еще три таких же машины закупили в конце 2023 года. Пожарная техника была изготовлена в лизинг по договору со Сбербанком.
Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный период в Курганской области планируют ввести с 5 апреля. Режим повышенной готовности — с 1 апреля. Также сообщалось, что власти установят более десяти камер в лесах, чтобы отслеживать пожарную опасность. Кроме того, для курганцев создано свыше тысячи мобильных чатов, чтобы предупреждать о возможных ЧС. Из федерального бюджета на борьбу с пожарами в 2024 году региону выделено 205 млн рублей.
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