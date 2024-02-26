Герои СВО бесплатно получат по 6-9 соток земли на окраине Перми

27 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Претендовать на землю смогут Герои России и обладатели других орденов Фото: Илья Московец © URA.RU Пермская гордума установила предельные размеры земельных участков для участников СВО, награжденных званием «Героя России», а также обладателям орденов. Максимальный размер составил 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Трансляция заседания проходит на сайте гордумы. В среднем участники СВО смогут получить по 6-7 соток земли в Орджоникидзевском районе. «Проектом настоящего решения предлагается установить предельные размеры для индивидуального жилищного строительства. Максимальный — 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Департаментом земельных отношений планируется образовывами участки от 6 до 9 соток», — отметила вице-мэр Ольга Андрианова. Она подчеркнула, что право на бесплатную землю имеют добровольцы, военнослужащие Минобороны, а также сотрудники Росгвардии, которые являются ветеранами СВО. Также обязательно наличие звания «Героя России» или награждение каким-то орденом (медаль не подходит). Сейчас сформировано 15 участков на улице Курашимской в Ордзоникидзевском районе Перми. В планах формирование еще 84 участков. Андрианова подчеркнула, что они также будут расположены в этом районе города. Сейчас в департамент соцполитики поступило 32 заявки. Выдавать участки власти будут в апреле 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае появится отдельная госструктура, которая будет заниматься распределением участков для участников СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская гордума установила предельные размеры земельных участков для участников СВО, награжденных званием «Героя России», а также обладателям орденов. Максимальный размер составил 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Трансляция заседания проходит на сайте гордумы. В среднем участники СВО смогут получить по 6-7 соток земли в Орджоникидзевском районе. «Проектом настоящего решения предлагается установить предельные размеры для индивидуального жилищного строительства. Максимальный — 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Департаментом земельных отношений планируется образовывами участки от 6 до 9 соток», — отметила вице-мэр Ольга Андрианова. Она подчеркнула, что право на бесплатную землю имеют добровольцы, военнослужащие Минобороны, а также сотрудники Росгвардии, которые являются ветеранами СВО. Также обязательно наличие звания «Героя России» или награждение каким-то орденом (медаль не подходит). Сейчас сформировано 15 участков на улице Курашимской в Ордзоникидзевском районе Перми. В планах формирование еще 84 участков. Андрианова подчеркнула, что они также будут расположены в этом районе города. Сейчас в департамент соцполитики поступило 32 заявки. Выдавать участки власти будут в апреле 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае появится отдельная госструктура, которая будет заниматься распределением участков для участников СВО.