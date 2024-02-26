Герои СВО бесплатно получат по 6-9 соток земли на окраине Перми

Пермская гордума установила предельные размеры земельных участков для участников СВО, награжденных званием «Героя России», а также обладателям орденов. Максимальный размер составил 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Трансляция заседания проходит на сайте гордумы. В среднем участники СВО смогут получить по 6-7 соток земли в Орджоникидзевском районе.
«Проектом настоящего решения предлагается установить предельные размеры для индивидуального жилищного строительства. Максимальный — 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Департаментом земельных отношений планируется образовывами участки от 6 до 9 соток», — отметила вице-мэр Ольга Андрианова.
Она подчеркнула, что право на бесплатную землю имеют добровольцы, военнослужащие Минобороны, а также сотрудники Росгвардии, которые являются ветеранами СВО. Также обязательно наличие звания «Героя России» или награждение каким-то орденом (медаль не подходит). Сейчас сформировано 15 участков на улице Курашимской в Ордзоникидзевском районе Перми. В планах формирование еще 84 участков. Андрианова подчеркнула, что они также будут расположены в этом районе города. Сейчас в департамент соцполитики поступило 32 заявки. Выдавать участки власти будут в апреле 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае появится отдельная госструктура, которая будет заниматься распределением участков для участников СВО.
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