26 февраля 2024

Герои СВО бесплатно получат по 6-9 соток земли на окраине Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, герой россии
Претендовать на землю смогут Герои России и обладатели других орденов Фото:

Пермская гордума установила предельные размеры земельных участков для участников СВО, награжденных званием «Героя России», а также обладателям орденов. Максимальный размер составил 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Трансляция заседания проходит на сайте гордумы. В среднем участники СВО смогут получить по 6-7 соток земли в Орджоникидзевском районе.

«Проектом настоящего решения предлагается установить предельные размеры для индивидуального жилищного строительства. Максимальный — 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Департаментом земельных отношений планируется образовывами участки от 6 до 9 соток», — отметила вице-мэр Ольга Андрианова.

Она подчеркнула, что право на бесплатную землю имеют добровольцы, военнослужащие Минобороны, а также сотрудники Росгвардии, которые являются ветеранами СВО. Также обязательно наличие звания «Героя России» или награждение каким-то орденом (медаль не подходит). Сейчас сформировано 15 участков на улице Курашимской в Ордзоникидзевском районе Перми. В планах формирование еще 84 участков. Андрианова подчеркнула, что они также будут расположены в этом районе города. Сейчас в департамент соцполитики поступило 32 заявки. Выдавать участки власти будут в апреле 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае появится отдельная госструктура, которая будет заниматься распределением участков для участников СВО.

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Пермская гордума установила предельные размеры земельных участков для участников СВО, награжденных званием «Героя России», а также обладателям орденов. Максимальный размер составил 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Трансляция заседания проходит на сайте гордумы. В среднем участники СВО смогут получить по 6-7 соток земли в Орджоникидзевском районе. «Проектом настоящего решения предлагается установить предельные размеры для индивидуального жилищного строительства. Максимальный — 1200 кв. м., минимальный — 450 кв. м. Департаментом земельных отношений планируется образовывами участки от 6 до 9 соток», — отметила вице-мэр Ольга Андрианова. Она подчеркнула, что право на бесплатную землю имеют добровольцы, военнослужащие Минобороны, а также сотрудники Росгвардии, которые являются ветеранами СВО. Также обязательно наличие звания «Героя России» или награждение каким-то орденом (медаль не подходит). Сейчас сформировано 15 участков на улице Курашимской в Ордзоникидзевском районе Перми. В планах формирование еще 84 участков. Андрианова подчеркнула, что они также будут расположены в этом районе города. Сейчас в департамент соцполитики поступило 32 заявки. Выдавать участки власти будут в апреле 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае появится отдельная госструктура, которая будет заниматься распределением участков для участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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