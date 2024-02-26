В Перми умерла 26-летняя школьная учительница

В Перми умерла учитель школы «Дуплекс» Виктория Батракова

27 февраля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Виктория Батракова умерла после болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми в возрасте 26 лет умерла учитель школы «Дуплекс» Виктория Батракова. Об этом сообщили в учебном заведении. «Администрация и коллектив МАОУ „Дуплекс“ г. Перми с прискорбием сообщает, что 24 февраля 2024 г., на 27 году жизни, после продолжительной тяжелой болезни, скончалась наша коллега Виктория Олеговна Батракова (02.06.1997 — 24.02.2024)», — говорится на странице школы в соцсети «ВКонтакте». Коллектив школы выражает соболезнования родным и близким. Виктория Батракова родом из Куеды Пермского края. Получила высшее образование в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В школе «Дуплекс» она преподавала математику, информатику и технологию.

В Перми в возрасте 26 лет умерла учитель школы «Дуплекс» Виктория Батракова. Об этом сообщили в учебном заведении. «Администрация и коллектив МАОУ „Дуплекс“ г. Перми с прискорбием сообщает, что 24 февраля 2024 г., на 27 году жизни, после продолжительной тяжелой болезни, скончалась наша коллега Виктория Олеговна Батракова (02.06.1997 — 24.02.2024)», — говорится на странице школы в соцсети «ВКонтакте». Коллектив школы выражает соболезнования родным и близким. Виктория Батракова родом из Куеды Пермского края. Получила высшее образование в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В школе «Дуплекс» она преподавала математику, информатику и технологию.