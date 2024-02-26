26 февраля 2024

Челябинские врачи сохранили матку беременной с миомами и врастанием плаценты

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, медики, врачи, операционный микроскоп
Женщине с двумя рубцами после кесарево удалось сохранить матку Фото:

Беременной челябинке врачи клиники ЮУГМУ сохранили матку после двух рубцов от кесарева сечения, многочисленными миомами и врастанием плаценты. Роды прошли благополучно, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В роддоме Клиники ЮУГМУ благополучно прошли роды у женщины с множественной миомой. Ситуацию осложняло врастание плаценты. В ходе операции кесарева сечения врачам удалось не только удалить новообразования, но и сохранить женщине репродуктивную функцию», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как рассказала заведующая отделением патологии беременности клиники ЮУГМУ Наталья Динер, пациентка 27 лет поступила на 32 неделе беременности. УЗИ подтвердило порядка 25 миоматозных узлов, врастание плаценты, а также два рубца после предыдущих операций кесарева сечения. Пациентке удалили область врастания плаценты и все узлы, сохранив матку. Она сможет еще раз стать мамой.

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Беременной челябинке врачи клиники ЮУГМУ сохранили матку после двух рубцов от кесарева сечения, многочисленными миомами и врастанием плаценты. Роды прошли благополучно, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «В роддоме Клиники ЮУГМУ благополучно прошли роды у женщины с множественной миомой. Ситуацию осложняло врастание плаценты. В ходе операции кесарева сечения врачам удалось не только удалить новообразования, но и сохранить женщине репродуктивную функцию», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как рассказала заведующая отделением патологии беременности клиники ЮУГМУ Наталья Динер, пациентка 27 лет поступила на 32 неделе беременности. УЗИ подтвердило порядка 25 миоматозных узлов, врастание плаценты, а также два рубца после предыдущих операций кесарева сечения. Пациентке удалили область врастания плаценты и все узлы, сохранив матку. Она сможет еще раз стать мамой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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