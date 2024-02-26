Житель Пермского края стал миллионером, купив билет на почте

Житель Березников (Пермский край) выиграл миллион рублей в 75-м тираже «Мечталлиона» от «Национальной Лотереи». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пермского отделения «Почты России».
«Клиент „Почты России“ из города Березники стал лотерейным миллионером. Счастливый билет он приобрел в почтовом отделении за 100 рублей», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что это не первый победитель «Мечталлиона» в Пермском крае в 2024 году. Еще семь жителей региона выиграли по млн рублей в новогоднем тираже. Лотерейные миллионеры проживают в Перми, Березниках, Губахе, Чердыни, поселке Углеуральский и селе Уинское.
Ранее URA.RU рассказало, что нашелся пермяк, выигравший 36 млн рублей в гослотерею. Победитель оформил свой приз, отправив заявление по почте.
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