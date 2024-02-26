26 февраля 2024

Житель Пермского края стал миллионером, купив билет на почте

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, почта, почта россии
Пермяк купил лотерейный билет за 100 рублей на почте Фото:

Житель Березников (Пермский край) выиграл миллион рублей в 75-м тираже «Мечталлиона» от «Национальной Лотереи». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пермского отделения «Почты России».

«Клиент „Почты России“ из города Березники стал лотерейным миллионером. Счастливый билет он приобрел в почтовом отделении за 100 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что это не первый победитель «Мечталлиона» в Пермском крае в 2024 году. Еще семь жителей региона выиграли по млн рублей в новогоднем тираже. Лотерейные миллионеры проживают в Перми, Березниках, Губахе, Чердыни, поселке Углеуральский и селе Уинское.

Ранее URA.RU рассказало, что нашелся пермяк, выигравший 36 млн рублей в гослотерею. Победитель оформил свой приз, отправив заявление по почте.

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Житель Березников (Пермский край) выиграл миллион рублей в 75-м тираже «Мечталлиона» от «Национальной Лотереи». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пермского отделения «Почты России». «Клиент „Почты России“ из города Березники стал лотерейным миллионером. Счастливый билет он приобрел в почтовом отделении за 100 рублей», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что это не первый победитель «Мечталлиона» в Пермском крае в 2024 году. Еще семь жителей региона выиграли по млн рублей в новогоднем тираже. Лотерейные миллионеры проживают в Перми, Березниках, Губахе, Чердыни, поселке Углеуральский и селе Уинское. Ранее URA.RU рассказало, что нашелся пермяк, выигравший 36 млн рублей в гослотерею. Победитель оформил свой приз, отправив заявление по почте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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