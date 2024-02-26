26 февраля 2024

В Пермском крае нашелся победитель лотереи, который выиграл 36 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Победитель решил забрать приз спустя месяц Фото:

Житель Пермского края, выигравший в январе 2024 года 36 млн рублей в государственной лотерее «Спортлото «6 из 45», оформил свой приз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото».

«Победитель, который выиграл 36 млн рублей, оформил свой выигрыш. Прислал пакет документов по почте», — сообщили в пресс-службе. Но личность миллионера не раскрыли.

Также в Пермском крае в 2024 году было еще два победителя. Один выиграл 17 млн рублей, а второй — пять млн рублей. Оба стали обладателями суперпризов в феврале, но за деньгами еще не обратились. В пресс-службе «Столото» отметили, что многие победители оформляют призы в течение месяца после объявления результатов. При этом у новоиспеченных миллионеров есть 3,5 года, чтобы забрать деньги.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пермского края, выигравший в январе 2024 года 36 млн рублей в государственной лотерее «Спортлото «6 из 45», оформил свой приз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Победитель, который выиграл 36 млн рублей, оформил свой выигрыш. Прислал пакет документов по почте», — сообщили в пресс-службе. Но личность миллионера не раскрыли. Также в Пермском крае в 2024 году было еще два победителя. Один выиграл 17 млн рублей, а второй — пять млн рублей. Оба стали обладателями суперпризов в феврале, но за деньгами еще не обратились. В пресс-службе «Столото» отметили, что многие победители оформляют призы в течение месяца после объявления результатов. При этом у новоиспеченных миллионеров есть 3,5 года, чтобы забрать деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...