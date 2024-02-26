В Пермском крае нашелся победитель лотереи, который выиграл 36 млн рублей

27 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Победитель решил забрать приз спустя месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Пермского края, выигравший в январе 2024 года 36 млн рублей в государственной лотерее «Спортлото «6 из 45», оформил свой приз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Победитель, который выиграл 36 млн рублей, оформил свой выигрыш. Прислал пакет документов по почте», — сообщили в пресс-службе. Но личность миллионера не раскрыли. Также в Пермском крае в 2024 году было еще два победителя. Один выиграл 17 млн рублей, а второй — пять млн рублей. Оба стали обладателями суперпризов в феврале, но за деньгами еще не обратились. В пресс-службе «Столото» отметили, что многие победители оформляют призы в течение месяца после объявления результатов. При этом у новоиспеченных миллионеров есть 3,5 года, чтобы забрать деньги.

Житель Пермского края, выигравший в январе 2024 года 36 млн рублей в государственной лотерее «Спортлото «6 из 45», оформил свой приз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Победитель, который выиграл 36 млн рублей, оформил свой выигрыш. Прислал пакет документов по почте», — сообщили в пресс-службе. Но личность миллионера не раскрыли. Также в Пермском крае в 2024 году было еще два победителя. Один выиграл 17 млн рублей, а второй — пять млн рублей. Оба стали обладателями суперпризов в феврале, но за деньгами еще не обратились. В пресс-службе «Столото» отметили, что многие победители оформляют призы в течение месяца после объявления результатов. При этом у новоиспеченных миллионеров есть 3,5 года, чтобы забрать деньги.