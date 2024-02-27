Курганцы остались без горячей воды из-за аварии, произошедшей под землей

27 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Четыре дома на разных улицах останутся без горячей воды до вечера Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за подземного порыва на трубах горячего водоснабжения без горячей воды в Кургане останутся четыре дома. Об этом сообщил telegram-канал ресурсоснабжающей организации «Курганская генерирующая компания». «В связи с обнаруженным подземным порывом на трубопроводе горячего водоснабжения, ориентировочно до 18:00 будет остановлена подача горячей воды по следующим адресам: ул. Кремлева, 7, ул. Победы, 3, ул. Коли Мяготина, 32, ул. Невежина, 5», — сообщила компания в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта и профилактических работ на нагревательном оборудовании без горячей воды останутся жители 25 домов в Кургане. Они получат горячую воду к вечеру 27 февраля.

Из-за подземного порыва на трубах горячего водоснабжения без горячей воды в Кургане останутся четыре дома. Об этом сообщил telegram-канал ресурсоснабжающей организации «Курганская генерирующая компания». «В связи с обнаруженным подземным порывом на трубопроводе горячего водоснабжения, ориентировочно до 18:00 будет остановлена подача горячей воды по следующим адресам: ул. Кремлева, 7, ул. Победы, 3, ул. Коли Мяготина, 32, ул. Невежина, 5», — сообщила компания в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта и профилактических работ на нагревательном оборудовании без горячей воды останутся жители 25 домов в Кургане. Они получат горячую воду к вечеру 27 февраля.