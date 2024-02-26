Челябинец насмерть забил женщину табуретом

Житель Катав-Ивановска (Челябинская область) убил женщину, нанеся множество ударов табуретом и офисным креслом. Мужчину приговорили к 11 годам восьми месяцам колонии особого режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Подсудимый в ходе ссоры нанес множественные удары табуретом, офисным креслом, а также руками и ногами по голове и телу потерпевшей, от которых она скончалась. Ему назначено наказание в виде 11 лет восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — сообщили в прокуратуре региона.
Убийство произошло в феврале 2022 года. Во время ссоры подсудимый начал избивать женщину. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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