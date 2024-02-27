В Курганской области стартует конкурс на место главы депздрава

Документы от претендентов будут принимать с 28 февраля по 19 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области с 28 февраля начнут прием документов от претендентов на должность директора регионального департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству области.

«Конкурс на должность директора департамента здравоохранения стартует 28 февраля. Он будет в большей степени направлен на поиск грамотного управленца, а не лучшего врача. Это будет конкурс концепций развития системы здравоохранения региона. Нужны предложения по улучшению качества медицинских услуг, контроля закупок лекарственных препаратов, минимизацию конфликтов в медицинской среде», — рассказал источник.

В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU уточнили, что прием документов по конкурсу на должность директора департамента здравоохранения будет проводиться с 28 февраля по 19 марта. Информация о проведении конкурса будет размещена на официальном портале правительства Курганской области.

В Курганской области впервые объявят конкурс на должность главы депздрава. Ранее ведомством руководил военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев. 6 февраля у Сигидаева закончился срок контракта. Сейчас депздрав временно возглавляет Елена Островских.