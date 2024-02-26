Тюменские школьники устроили драку ради хайпа в соцсетях. Видео

В Тюмени школьники устроили постановочную драку и сняли ее на видео

27 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Школьники «подрались» возле одного из торговых центров Тюмени (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени двое подростков устроили постановочную драку ради популярности в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, школьники сняли «потасовку» на видео, которое затем появилось в анонимных telegram-каналах и социальных сетях. «Постановочная драка произошла возле одного из торговых центров Тюмени. По некоторым данным, ее участники хотели таким образом привлечь к себе внимание в соцсетях. Ими была придумана легенда, что конфликт произошел из-за того, что один из участников инцидента задолжал другому тысячу рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали о том, что с участниками «потасовки» была проведена профилактическая беседа. «В ходе проверки размещенной в социальных сетях информации и видеозаписи, где якобы школьнику наносятся телесные повреждения за денежное вознаграждение другим несовершеннолетним, сотрудниками полиции установлено, что данная информация не соответствует действительности. Противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего предпринято не было. По предварительным данным, несовершеннолетние являются хорошими знакомыми и в присутствии законных представителей свои действия объяснили тем, что просто играли», — пояснили агентству в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени двое подростков устроили постановочную драку ради популярности в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, школьники сняли «потасовку» на видео, которое затем появилось в анонимных telegram-каналах и социальных сетях. «Постановочная драка произошла возле одного из торговых центров Тюмени. По некоторым данным, ее участники хотели таким образом привлечь к себе внимание в соцсетях. Ими была придумана легенда, что конфликт произошел из-за того, что один из участников инцидента задолжал другому тысячу рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали о том, что с участниками «потасовки» была проведена профилактическая беседа. «В ходе проверки размещенной в социальных сетях информации и видеозаписи, где якобы школьнику наносятся телесные повреждения за денежное вознаграждение другим несовершеннолетним, сотрудниками полиции установлено, что данная информация не соответствует действительности. Противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего предпринято не было. По предварительным данным, несовершеннолетние являются хорошими знакомыми и в присутствии законных представителей свои действия объяснили тем, что просто играли», — пояснили агентству в пресс-службе УМВД по Тюменской области.