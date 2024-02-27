Курганца, насмерть забившего палкой соседа, отправили в колонию

Курганца отправили в колонию за убийство соседа палкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана был признан виновным в убийстве соседа. Подсудимый отправится в колонию на девять лет, сообщили в СУ СК России по Курганской области.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — информирует сайт следственного управления. Мужчина, обвинявшийся в убийстве соседа деревянной палкой, получил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

Конфликт между соседями, закончивший гибелью одного из них, случился в июле 2023 года. Убийца пришел в один из домов по улице Омской, где жил 41-летний мужчина. На почве случившейся ранее ссоры мужчины подрались. 56-летний гость избил хозяина палкой по голове и туловищу. Пострадавший вскоре умер. На время следствия подсудимый находился в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи отправили в суд уголовное дело по факту убийства. Вышедший из колонии курганец через месяц после освобождения избил до смерти знакомую, которая умерла в больнице.