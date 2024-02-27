Курганца, насмерть забившего палкой соседа, отправили в колонию

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, тюрьма, колючая проволка
Курганца отправили в колонию за убийство соседа палкой Фото:

Житель Кургана был признан виновным в убийстве соседа. Подсудимый отправится в колонию на девять лет, сообщили в СУ СК России по Курганской области.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — информирует сайт следственного управления. Мужчина, обвинявшийся в убийстве соседа деревянной палкой, получил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

Конфликт между соседями, закончивший гибелью одного из них, случился в июле 2023 года. Убийца пришел в один из домов по улице Омской, где жил 41-летний мужчина. На почве случившейся ранее ссоры мужчины подрались. 56-летний гость избил хозяина палкой по голове и туловищу. Пострадавший вскоре умер. На время следствия подсудимый находился в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи отправили в суд уголовное дело по факту убийства. Вышедший из колонии курганец через месяц после освобождения избил до смерти знакомую, которая умерла в больнице.

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Житель Кургана был признан виновным в убийстве соседа. Подсудимый отправится в колонию на девять лет, сообщили в СУ СК России по Курганской области. «Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — информирует сайт следственного управления. Мужчина, обвинявшийся в убийстве соседа деревянной палкой, получил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Конфликт между соседями, закончивший гибелью одного из них, случился в июле 2023 года. Убийца пришел в один из домов по улице Омской, где жил 41-летний мужчина. На почве случившейся ранее ссоры мужчины подрались. 56-летний гость избил хозяина палкой по голове и туловищу. Пострадавший вскоре умер. На время следствия подсудимый находился в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что следователи отправили в суд уголовное дело по факту убийства. Вышедший из колонии курганец через месяц после освобождения избил до смерти знакомую, которая умерла в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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