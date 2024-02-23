Вышедший из колонии курганец до смерти избил свою знакомую

Ранее судимый житель Кургана во время пьяной ссоры жестоко избил свою знакомую, которая позже скончалась от травм в больнице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
«Мужчина ранее был судим и освободился из мест лишения свободы в конце сентября 2023 года. В ноябре он во время пьяной ссоры жестоко избил свою знакомую, ее доставили в больницу. Женщина скончалась от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Скорую для потерпевшей вызвали соседи обвиняемого. На данный момент мужчина находится под стражей, а уголовное дело по статье «Убийство» рассмотрит суд.
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