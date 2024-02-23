23 февраля 2024
22 февраля 2024

Вышедший из колонии курганец до смерти избил свою знакомую

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи
Суд рассмотрит уголовное дело по статье «Убийство» Фото:

Ранее судимый житель Кургана во время пьяной ссоры жестоко избил свою знакомую, которая позже скончалась от травм в больнице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Мужчина ранее был судим и освободился из мест лишения свободы в конце сентября 2023 года. В ноябре он во время пьяной ссоры жестоко избил свою знакомую, ее доставили в больницу. Женщина скончалась от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Скорую для потерпевшей вызвали соседи обвиняемого. На данный момент мужчина находится под стражей, а уголовное дело по статье «Убийство» рассмотрит суд.

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Ранее судимый житель Кургана во время пьяной ссоры жестоко избил свою знакомую, которая позже скончалась от травм в больнице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Мужчина ранее был судим и освободился из мест лишения свободы в конце сентября 2023 года. В ноябре он во время пьяной ссоры жестоко избил свою знакомую, ее доставили в больницу. Женщина скончалась от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства. Скорую для потерпевшей вызвали соседи обвиняемого. На данный момент мужчина находится под стражей, а уголовное дело по статье «Убийство» рассмотрит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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