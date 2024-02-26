VIP-дорожники обсудят в Челябинске развитие сервиса на федеральных трассах

В Челябинске представители Росавтодора, правительства региона и федеральных топливных компаний проведут встречу по проблемам придорожного сервиса. Бизнесмены и дорожники обсудят снос самостроев на федеральных трассах региона и стройку первых в области мультифункциональных зон.
«Представители обсудят вопросы государственно-частного партнерства в рамках придорожного сервиса. На встрече будут присутствовать начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский, начальник Упрдора „Южный Урал“ Владимир Муравьев, представители правительства региона, надзорных ведомств, крупнейших АЗС и руководители сетей общепита», — сообщили URA.RU в пресс-службе Южноуральского Росавтодора.
Бизнес представят компании «Лукойл-Уралнефтепродукт», «Регион-UNO», «Газпром» и «Новатэк». Журналистам расскажут о партнерстве бизнеса и государства в придорожном сервисе, мультифункциональных зонах (МФЗ) на М-5 «Урал» и борьбе с «самостроями». Дорожники озвучат предполагаемые даты появления МФЗ и снос незаконных построек на трассах. На встрече также озвучат федеральные компании, которые первыми откроют сервис нового формата в регионе.
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