26 февраля 2024

VIP-дорожники обсудят в Челябинске развитие сервиса на федеральных трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, чиновник, спина, заседание
Представители бизнеса и государства обсудят развитие придорожного сервиса в регионе Фото:

В Челябинске представители Росавтодора, правительства региона и федеральных топливных компаний проведут встречу по проблемам придорожного сервиса. Бизнесмены и дорожники обсудят снос самостроев на федеральных трассах региона и стройку первых в области мультифункциональных зон.

«Представители обсудят вопросы государственно-частного партнерства в рамках придорожного сервиса. На встрече будут присутствовать начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский, начальник Упрдора „Южный Урал“ Владимир Муравьев, представители правительства региона, надзорных ведомств, крупнейших АЗС и руководители сетей общепита», — сообщили URA.RU в пресс-службе Южноуральского Росавтодора.

Бизнес представят компании «Лукойл-Уралнефтепродукт», «Регион-UNO», «Газпром» и «Новатэк». Журналистам расскажут о партнерстве бизнеса и государства в придорожном сервисе, мультифункциональных зонах (МФЗ) на М-5 «Урал» и борьбе с «самостроями». Дорожники озвучат предполагаемые даты появления МФЗ и снос незаконных построек на трассах. На встрече также озвучат федеральные компании, которые первыми откроют сервис нового формата в регионе.

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В Челябинске представители Росавтодора, правительства региона и федеральных топливных компаний проведут встречу по проблемам придорожного сервиса. Бизнесмены и дорожники обсудят снос самостроев на федеральных трассах региона и стройку первых в области мультифункциональных зон. «Представители обсудят вопросы государственно-частного партнерства в рамках придорожного сервиса. На встрече будут присутствовать начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский, начальник Упрдора „Южный Урал“ Владимир Муравьев, представители правительства региона, надзорных ведомств, крупнейших АЗС и руководители сетей общепита», — сообщили URA.RU в пресс-службе Южноуральского Росавтодора. Бизнес представят компании «Лукойл-Уралнефтепродукт», «Регион-UNO», «Газпром» и «Новатэк». Журналистам расскажут о партнерстве бизнеса и государства в придорожном сервисе, мультифункциональных зонах (МФЗ) на М-5 «Урал» и борьбе с «самостроями». Дорожники озвучат предполагаемые даты появления МФЗ и снос незаконных построек на трассах. На встрече также озвучат федеральные компании, которые первыми откроют сервис нового формата в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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