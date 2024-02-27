Как в Кургане будет проходить конкурс на пост главы депздрава

В Кургане документы от кандидатов на пост главы депздрава ждут до 19 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница
В Кургане ищут кандидатов на место главы депздрава Фото:

В Кургане впервые директора департамента здравоохранения будут искать на конкурсной основе. Как именно будет проходить отбор кандидатов на высокую должность — в материале URA.RU.

Сам конкурс будет включать два этапа. Это отбор кандидатов на основе анализа представленных документов, а также тестирование и собеседование.

Первый этап

Из документов необходимо представить:

  • заявление об участии в конкурсе;
  • заполненная и подписанная анкета с фотографией;
  • копия паспорта или заменяющего его документа;
  • документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы;
  • заполненное и подписанное Согласие на обработку персональных данных.

Второй этап

  • тестирование (общее тестирование и тестирование для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности);
  • индивидуальное собеседование.

Кандидаты должны иметь опыт руководящей работы не менее пяти лет, знать Конституцию, законы РФ и т. д. Но главное, что ожидают власти от претендентов — концепции развития здравоохранения. Документы нужно представить в правительство Курганской области с 28 февраля по 19 марта. По результатам конкурса кандидаты на должность директора департамента здравоохранения проходят процедуру согласования с Министерством здравоохранения РФ.

Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев ранее руководил депздравом. 6 февраля у Сигидаева закончился срок контракта. Сейчас депздрав временно возглавляет Елена Островских.

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В Кургане впервые директора департамента здравоохранения будут искать на конкурсной основе. Как именно будет проходить отбор кандидатов на высокую должность — в материале URA.RU. Сам конкурс будет включать два этапа. Это отбор кандидатов на основе анализа представленных документов, а также тестирование и собеседование. Из документов необходимо представить: Кандидаты должны иметь опыт руководящей работы не менее пяти лет, знать Конституцию, законы РФ и т. д. Но главное, что ожидают власти от претендентов — концепции развития здравоохранения. Документы нужно представить в правительство Курганской области с 28 февраля по 19 марта. По результатам конкурса кандидаты на должность директора департамента здравоохранения проходят процедуру согласования с Министерством здравоохранения РФ. Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев ранее руководил депздравом. 6 февраля у Сигидаева закончился срок контракта. Сейчас депздрав временно возглавляет Елена Островских.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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