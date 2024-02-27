Как в Кургане будет проходить конкурс на пост главы депздрава

В Кургане впервые директора департамента здравоохранения будут искать на конкурсной основе. Как именно будет проходить отбор кандидатов на высокую должность — в материале URA.RU.
Сам конкурс будет включать два этапа. Это отбор кандидатов на основе анализа представленных документов, а также тестирование и собеседование.
Первый этап
Из документов необходимо представить:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненная и подписанная анкета с фотографией;
- копия паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы;
- заполненное и подписанное Согласие на обработку персональных данных.
Второй этап
- тестирование (общее тестирование и тестирование для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности);
- индивидуальное собеседование.
Кандидаты должны иметь опыт руководящей работы не менее пяти лет, знать Конституцию, законы РФ и т. д. Но главное, что ожидают власти от претендентов — концепции развития здравоохранения. Документы нужно представить в правительство Курганской области с 28 февраля по 19 марта. По результатам конкурса кандидаты на должность директора департамента здравоохранения проходят процедуру согласования с Министерством здравоохранения РФ.
Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев ранее руководил депздравом. 6 февраля у Сигидаева закончился срок контракта. Сейчас депздрав временно возглавляет Елена Островских.
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