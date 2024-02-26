26 февраля 2024

Полицейских, в машине которых умер свердловчанин, начали судить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения полицейским после гибели задержанного при перевозке. Нижний Тагил, онучин максим
На скамье подсудимых двое полицейских — Павел Горшков и Максим Онучин (на фото) Фото:

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) начал рассматривать по существу уголовное дело полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, в служебной машине которых после задержания умер Сергей Шамрин. На заседании подсудимым продлили меру пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Продлить Онучину и Горшкову меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 июля. Ранее установленные Дзержинским районным судом ограничения продолжают действовать», — заявила судья.

В суде были установлены личности подсудимых и потерпевших. О продлении домашнего ареста настаивал гособвинитель. Онучин и Горшков были против этого. Они заявили, что не намерены оказывать давление и хотят продолжить исполнять служебные обязанности. Близкие напротив считают, что их нельзя допускать до работы. «Нам их извинения не нужны», — сказала URA.RU супруга погибшего Юлия Шамрина. Следующий процесс пройдет в середине марта.

Онучину и Горшкову вменяют превышение должностных полномочий. 29 января 2023 года они приехали на вызов к психиатрической клинике Нижнего Тагила, около которой Шамрин якобы устраивал беспорядки. Полицейские скрутили его и засунули в служебный УАЗ головой вперед. По версии следствия, именно это и привело к травме задержанного — у него оказался сломанным шейный позвонок. Горшкова и Онучина отправили в СИЗО, однако позднее их перевели под домашний арест.

Обвиняемых не выгнали из структуры МВД
Обвиняемых не выгнали из структуры МВД
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) начал рассматривать по существу уголовное дело полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, в служебной машине которых после задержания умер Сергей Шамрин. На заседании подсудимым продлили меру пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Продлить Онучину и Горшкову меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 июля. Ранее установленные Дзержинским районным судом ограничения продолжают действовать», — заявила судья. В суде были установлены личности подсудимых и потерпевших. О продлении домашнего ареста настаивал гособвинитель. Онучин и Горшков были против этого. Они заявили, что не намерены оказывать давление и хотят продолжить исполнять служебные обязанности. Близкие напротив считают, что их нельзя допускать до работы. «Нам их извинения не нужны», — сказала URA.RU супруга погибшего Юлия Шамрина. Следующий процесс пройдет в середине марта. Онучину и Горшкову вменяют превышение должностных полномочий. 29 января 2023 года они приехали на вызов к психиатрической клинике Нижнего Тагила, около которой Шамрин якобы устраивал беспорядки. Полицейские скрутили его и засунули в служебный УАЗ головой вперед. По версии следствия, именно это и привело к травме задержанного — у него оказался сломанным шейный позвонок. Горшкова и Онучина отправили в СИЗО, однако позднее их перевели под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...