Коренные ямальцы лично передали обращение губернатору Артюхову. Видео

В Надыме губернатору ЯНАО Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала

27 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов побывал на Дне оленевода в Надыме (архивное фото) Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Подробностями чего хотят КМНС от властей округа с URA.RU поделился общественник Ейко Сэротэтто. «В коллективном обращении коренных народов озвучены основные проблемы оленеводов, рыбаков и их семей. Естественно, первое и основное — это сфера АПК, так как все промысловики, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, связаны с данным направлением», — рассказал URA.RU Сэротэтто, вручивший обращение в руки губернатора. Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков. «Были затронуты вопросы образования наших детей, начиная от интерната и заканчивая средне-специальным и высшем образовании», — добавил общественник. По словам Сэротэтто, было собрано более 200 подписей от представителей коренных народов ЯНАО. «Важно отметить, что в обращении Дмитрию Артюхову не только просьбы и озвученные проблемы, но и конструктивные предложения по улучшению взаимодействия КМНС с властями», — подчеркнул активист. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу губернатора ЯНАО за подробностями. На момент публикации ответ не поступил.

На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Подробностями чего хотят КМНС от властей округа с URA.RU поделился общественник Ейко Сэротэтто. «В коллективном обращении коренных народов озвучены основные проблемы оленеводов, рыбаков и их семей. Естественно, первое и основное — это сфера АПК, так как все промысловики, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, связаны с данным направлением», — рассказал URA.RU Сэротэтто, вручивший обращение в руки губернатора. Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков. «Были затронуты вопросы образования наших детей, начиная от интерната и заканчивая средне-специальным и высшем образовании», — добавил общественник. По словам Сэротэтто, было собрано более 200 подписей от представителей коренных народов ЯНАО. «Важно отметить, что в обращении Дмитрию Артюхову не только просьбы и озвученные проблемы, но и конструктивные предложения по улучшению взаимодействия КМНС с властями», — подчеркнул активист. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу губернатора ЯНАО за подробностями. На момент публикации ответ не поступил.