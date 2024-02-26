26 февраля 2024

Коренные ямальцы лично передали обращение губернатору Артюхову. Видео

В Надыме губернатору ЯНАО Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов побывал на Дне оленевода в Надыме (архивное фото) Фото:

На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Подробностями чего хотят КМНС от властей округа с URA.RU поделился общественник Ейко Сэротэтто.

«В коллективном обращении коренных народов озвучены основные проблемы оленеводов, рыбаков и их семей. Естественно, первое и основное — это сфера АПК, так как все промысловики, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, связаны с данным направлением», — рассказал URA.RU Сэротэтто, вручивший обращение в руки губернатора.

Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков. «Были затронуты вопросы образования наших детей, начиная от интерната и заканчивая средне-специальным и высшем образовании», — добавил общественник.

По словам Сэротэтто, было собрано более 200 подписей от представителей коренных народов ЯНАО. «Важно отметить, что в обращении Дмитрию Артюхову не только просьбы и озвученные проблемы, но и конструктивные предложения по улучшению взаимодействия КМНС с властями», — подчеркнул активист.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу губернатора ЯНАО за подробностями. На момент публикации ответ не поступил.

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На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Подробностями чего хотят КМНС от властей округа с URA.RU поделился общественник Ейко Сэротэтто. «В коллективном обращении коренных народов озвучены основные проблемы оленеводов, рыбаков и их семей. Естественно, первое и основное — это сфера АПК, так как все промысловики, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, связаны с данным направлением», — рассказал URA.RU Сэротэтто, вручивший обращение в руки губернатора. Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков. «Были затронуты вопросы образования наших детей, начиная от интерната и заканчивая средне-специальным и высшем образовании», — добавил общественник. По словам Сэротэтто, было собрано более 200 подписей от представителей коренных народов ЯНАО. «Важно отметить, что в обращении Дмитрию Артюхову не только просьбы и озвученные проблемы, но и конструктивные предложения по улучшению взаимодействия КМНС с властями», — подчеркнул активист. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу губернатора ЯНАО за подробностями. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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