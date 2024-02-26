В Тюмень с концертом приезжает ведущий гитарист мира

Гитарист группы «Ария» Сергей Маврин выступит в Тюмени 8 марта

27 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

В честь музыканта Сергея Маврина названа техника игры на гитаре — мавринг Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Тюмени пройдет концерт гитариста Сергея Маврина, который играл в составе группы «Ария». Как рассказали URA.RU организаторы концерта, техника игры на гитаре Сергею принесла мировую известность. «Сергей Маврин больше всего известен российскому слушателю, как участник групп „Ария“ и „Кипелов“. Истинный масштаб таланта Сергея ставит его в один ряд с ведущими гитаристами мира. Сергей на своих выступлениях демонстрирует уникальную технику игры на гитаре, которую в мире называют по его фамилии — мавринг», — рассказали URA.RU в администрации принимающей площадки. Концерт пройдет в марте, Тюмень станет первым городом в концертном туре артиста. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень с концертом приезжает группы «Звери».

В Тюмени пройдет концерт гитариста Сергея Маврина, который играл в составе группы «Ария». Как рассказали URA.RU организаторы концерта, техника игры на гитаре Сергею принесла мировую известность. «Сергей Маврин больше всего известен российскому слушателю, как участник групп „Ария“ и „Кипелов“. Истинный масштаб таланта Сергея ставит его в один ряд с ведущими гитаристами мира. Сергей на своих выступлениях демонстрирует уникальную технику игры на гитаре, которую в мире называют по его фамилии — мавринг», — рассказали URA.RU в администрации принимающей площадки. Концерт пройдет в марте, Тюмень станет первым городом в концертном туре артиста. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень с концертом приезжает группы «Звери».