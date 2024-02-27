Песков отказался говорить о наказании для сына Кадырова, избившего Журавеля

27 февраля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не прокомментировал дело об избиении Никиты Журавеля Адамом Кадыровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Никиты Журавеля, сжегшего Коран Администрация президента России не уполномочена комментировать решения суда. Такой ответ дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о приговоре для общественника Никиты Журавеля, сжегшего Коран, и ответственности для сына главы Чечни Адама Кадырова, который его избил. «Это не вопрос администрации президента. Вы знаете, судебные решения мы никак не комментируем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 годам колонии.

Администрация президента России не уполномочена комментировать решения суда. Такой ответ дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о приговоре для общественника Никиты Журавеля, сжегшего Коран, и ответственности для сына главы Чечни Адама Кадырова, который его избил. «Это не вопрос администрации президента. Вы знаете, судебные решения мы никак не комментируем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 годам колонии.