Песков отказался говорить о наказании для сына Кадырова, избившего Журавеля

Администрация президента России не уполномочена комментировать решения суда. Такой ответ дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о приговоре для общественника Никиты Журавеля, сжегшего Коран, и ответственности для сына главы Чечни Адама Кадырова, который его избил.
«Это не вопрос администрации президента. Вы знаете, судебные решения мы никак не комментируем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 годам колонии.
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