Песков отказался говорить о наказании для сына Кадырова, избившего Журавеля

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков не прокомментировал дело об избиении Никиты Журавеля Адамом Кадыровым Фото:
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Дело Никиты Журавеля, сжегшего Коран

Администрация президента России не уполномочена комментировать решения суда. Такой ответ дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о приговоре для общественника Никиты Журавеля, сжегшего Коран, и ответственности для сына главы Чечни Адама Кадырова, который его избил.

«Это не вопрос администрации президента. Вы знаете, судебные решения мы никак не комментируем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 годам колонии.

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Администрация президента России не уполномочена комментировать решения суда. Такой ответ дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о приговоре для общественника Никиты Журавеля, сжегшего Коран, и ответственности для сына главы Чечни Адама Кадырова, который его избил. «Это не вопрос администрации президента. Вы знаете, судебные решения мы никак не комментируем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 годам колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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