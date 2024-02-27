Шойгу сообщил об освобождении Северного от ВСУ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Шойгу рассказал об освобождении еще одного населенного пункта в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили населенный пункт Северное (ДНР) от ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — заявил Шойгу на заседании военного ведомства. Он отметил, что с начала 2024 года российская армия освободила около 327-ми квадратных километров от ВСУ.

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ВС РФ освободили населенный пункт Северное (ДНР) от ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — заявил Шойгу на заседании военного ведомства. Он отметил, что с начала 2024 года российская армия освободила около 327-ми квадратных километров от ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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