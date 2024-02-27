Шойгу сообщил об освобождении Северного от ВСУ

27 февраля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Шойгу рассказал об освобождении еще одного населенного пункта в зоне СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили населенный пункт Северное (ДНР) от ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — заявил Шойгу на заседании военного ведомства. Он отметил, что с начала 2024 года российская армия освободила около 327-ми квадратных километров от ВСУ.

ВС РФ освободили населенный пункт Северное (ДНР) от ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — заявил Шойгу на заседании военного ведомства. Он отметил, что с начала 2024 года российская армия освободила около 327-ми квадратных километров от ВСУ.