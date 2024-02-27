Вслед за мэром курганского округа в отставку уходит его зам. Инсайд

Замглавы курганского округа Евстигнеева уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
И.о. замглавы Щучанского округа Ирина Евстигнеева уходит в отставку Фото:

Исполняющий обязанности замглавы администрации Щучанского муниципального округа Ирина Евстигнеева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. 27 февраля в отставку ушел глава округа Геннадий Подкорытов.

«Как и Подкорытов Евстигнеева уходит в отставку. Ее работой были недовольны жители и некоторые представители власти», — рассказали источники. На сайте указано, что Евстигнеева также является начальником управлению по развитию территории.

Представители администрации отказались URA.RU комментировать эту информацию. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Евстигнеевой по ее рабочему номеру телефона. На звонок никто не ответил.

Отставку Подкорытова приняли депутаты на заседании окружной думы. Он стал главой округа в 2022 году, а срок его полномочий истекал в 2027-м.

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Исполняющий обязанности замглавы администрации Щучанского муниципального округа Ирина Евстигнеева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. 27 февраля в отставку ушел глава округа Геннадий Подкорытов. «Как и Подкорытов Евстигнеева уходит в отставку. Ее работой были недовольны жители и некоторые представители власти», — рассказали источники. На сайте указано, что Евстигнеева также является начальником управлению по развитию территории. Представители администрации отказались URA.RU комментировать эту информацию. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Евстигнеевой по ее рабочему номеру телефона. На звонок никто не ответил. Отставку Подкорытова приняли депутаты на заседании окружной думы. Он стал главой округа в 2022 году, а срок его полномочий истекал в 2027-м.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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