Вслед за мэром курганского округа в отставку уходит его зам. Инсайд

Замглавы курганского округа Евстигнеева уходит в отставку

27 февраля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

И.о. замглавы Щучанского округа Ирина Евстигнеева уходит в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности замглавы администрации Щучанского муниципального округа Ирина Евстигнеева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. 27 февраля в отставку ушел глава округа Геннадий Подкорытов. «Как и Подкорытов Евстигнеева уходит в отставку. Ее работой были недовольны жители и некоторые представители власти», — рассказали источники. На сайте указано, что Евстигнеева также является начальником управлению по развитию территории. Представители администрации отказались URA.RU комментировать эту информацию. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Евстигнеевой по ее рабочему номеру телефона. На звонок никто не ответил. Отставку Подкорытова приняли депутаты на заседании окружной думы. Он стал главой округа в 2022 году, а срок его полномочий истекал в 2027-м.

Исполняющий обязанности замглавы администрации Щучанского муниципального округа Ирина Евстигнеева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. 27 февраля в отставку ушел глава округа Геннадий Подкорытов. «Как и Подкорытов Евстигнеева уходит в отставку. Ее работой были недовольны жители и некоторые представители власти», — рассказали источники. На сайте указано, что Евстигнеева также является начальником управлению по развитию территории. Представители администрации отказались URA.RU комментировать эту информацию. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Евстигнеевой по ее рабочему номеру телефона. На звонок никто не ответил. Отставку Подкорытова приняли депутаты на заседании окружной думы. Он стал главой округа в 2022 году, а срок его полномочий истекал в 2027-м.