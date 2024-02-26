26 февраля 2024

Глава курганского округа ушел в отставку на три года раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, подкорытов геннадий
Геннадий Подкорытов возглавлял Щучанский округ с 2022 года Фото:
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Замена глав курганских округов

Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов отстранен от должности. При этом срок его полномочий истекал в 2027 году. Решение было принято во время внеочередного заседания окружной думы. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«Дума Щучанского муниципального округа отстранила от должности главу округа Геннадия Подкорытова 27 февраля. Депутаты проголосовали единогласно», — указано в канале «Курганская область официально». Обязанности главы стал исполнять заместитель мэра округа, начальник финансового управления Сергей Мотовилов.

Геннадий Подкорытов возглавлял муниципалитет с июля 2022 года. Со слов инсайдеров URA.RU, он уже планировал уйти в отставку, однако его отговорили, так как заменить мэра было некем. При этом корреспонденту URA.RU на запрос глава округа отвечал, что «не располагает сведениями» о том, возможна ли его отставка. Ранее, по словам источников, у жителей и властей уже возникали вопросы к Подкорытову, касающиеся проблем с водоснабжением, канализацией, благоустройством и уборкой территории округа. Они отметили, что он в курсе наличия проблем, но не мог с ними справиться.

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Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов отстранен от должности. При этом срок его полномочий истекал в 2027 году. Решение было принято во время внеочередного заседания окружной думы. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Дума Щучанского муниципального округа отстранила от должности главу округа Геннадия Подкорытова 27 февраля. Депутаты проголосовали единогласно», — указано в канале «Курганская область официально». Обязанности главы стал исполнять заместитель мэра округа, начальник финансового управления Сергей Мотовилов. Геннадий Подкорытов возглавлял муниципалитет с июля 2022 года. Со слов инсайдеров URA.RU, он уже планировал уйти в отставку, однако его отговорили, так как заменить мэра было некем. При этом корреспонденту URA.RU на запрос глава округа отвечал, что «не располагает сведениями» о том, возможна ли его отставка. Ранее, по словам источников, у жителей и властей уже возникали вопросы к Подкорытову, касающиеся проблем с водоснабжением, канализацией, благоустройством и уборкой территории округа. Они отметили, что он в курсе наличия проблем, но не мог с ними справиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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