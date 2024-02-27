Минцифры: работа Telegram и других мессенджеров восстанавливается

27 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Работа Telegram восстанавливается в РФ, уточнили в ведомстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новость по теме Что известно о массовом сбое мессенджеров в России и по всему миру Работа мессенджера Telegram уже восстанавливается. Об этом сообщили в Минцифры, отмечая, что проводят совместную работу с Роскомнадзором. «Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», — подчеркнули в министерстве. В настоящий момент проводится работа по выявлению причины сбоя. Сбои были зафиксированы по всему миру.

Работа мессенджера Telegram уже восстанавливается. Об этом сообщили в Минцифры, отмечая, что проводят совместную работу с Роскомнадзором. «Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», — подчеркнули в министерстве. В настоящий момент проводится работа по выявлению причины сбоя. Сбои были зафиксированы по всему миру.