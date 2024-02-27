Минцифры: работа Telegram и других мессенджеров восстанавливается

Работа Telegram восстанавливается в РФ, уточнили в ведомстве
Работа мессенджера Telegram уже восстанавливается. Об этом сообщили в Минцифры, отмечая, что проводят совместную работу с Роскомнадзором.
«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», — подчеркнули в министерстве. В настоящий момент проводится работа по выявлению причины сбоя. Сбои были зафиксированы по всему миру.
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