В YouTube, Telegram и других мессенджерах произошел массовый сбой по всему миру: что известно

По всему миру были зафиксированы сбои в Telegram

27 февраля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Telegram не работал по всеми миру в течение часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пользователи массово отмечают сбои в работе мессенджера Telegram. Только за первые минуты было отправлено свыше шести тысяч жалоб. Причем о неполадках сообщают не только в России, но и подписчики и из других стран. Минцифры РФ и Роскомнадзор разбираются в причинах сбоев. URA.RU рассказывает, что известно о массовом сбое Telegram к этом часу. Массовый сбой мессенджеров Согласно данным агрегатора Downdetector, за первые десять минут с начала сбоя, о неполадках в Telegram сообщили свыше двух тысяч пользователей. Также жаловались на работу видеохостинга YouTube: о неполадках сообщили несколько десятков пользователей, примерно в одно время со сбоями в Telegram. Кроме того, источник РБК говорит, что, помимо Telegram, сбои в работе наблюдаются и у других популярных мессенджеров — WhatsApp и Viber. Также журналисты отмечают сбой в работе сервиса по организации видеоконференций — Zoom. Согласно сервису Downdetector, отмечается сбой в работе ВКонтакте. Мировой масштаб Роскомнадзор зафиксировал массовые нарушения в работе мессенджера на территории России. Кроме того, о проблемах сообщают пользователи и из других стран, например, из США и Германии. Тем не менее корреспонденты ТАСС отмечают, что Telegram стабильно работает в странах Азии. Работы восстанавливаются Примерно через час с момента первых сообщений о сбоях в работе начали сообщать о восстановлении сервисов. Минцифры РФ сообщает о том, что работа Telegram и других мессенджеров восстанавливается. Причины массовых сбоев пока еще расследуются. Не первый сбой за 2024 год С начала 2024 года отмечались несколько случаев массовых сбоев работы Ttelegram и других мессенджеров и сервисов. Впервые за год о сбоях начали говорить 18 января. Тогда проблемы выявлялась в ряде российских регионов, в частности жаловались пользователи из Татарстана и Башкортостана. Спустя несколько дней ситуация повторилась, но уже по всей стране. Далее 30 января жители России начали отмечать массовый сбой в работе интернета в целом. В феврале также несколько раз случался кратковременный массовый сбой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи массово отмечают сбои в работе мессенджера Telegram. Только за первые минуты было отправлено свыше шести тысяч жалоб. Причем о неполадках сообщают не только в России, но и подписчики и из других стран. Минцифры РФ и Роскомнадзор разбираются в причинах сбоев. URA.RU рассказывает, что известно о массовом сбое Telegram к этом часу. Согласно данным агрегатора Downdetector, за первые десять минут с начала сбоя, о неполадках в Telegram сообщили свыше двух тысяч пользователей. Также жаловались на работу видеохостинга YouTube: о неполадках сообщили несколько десятков пользователей, примерно в одно время со сбоями в Telegram. Кроме того, источник РБК говорит, что, помимо Telegram, сбои в работе наблюдаются и у других популярных мессенджеров — WhatsApp и Viber. Также журналисты отмечают сбой в работе сервиса по организации видеоконференций — Zoom. Согласно сервису Downdetector, отмечается сбой в работе ВКонтакте. Роскомнадзор зафиксировал массовые нарушения в работе мессенджера на территории России. Кроме того, о проблемах сообщают пользователи и из других стран, например, из США и Германии. Тем не менее корреспонденты ТАСС отмечают, что Telegram стабильно работает в странах Азии. Примерно через час с момента первых сообщений о сбоях в работе начали сообщать о восстановлении сервисов. Минцифры РФ сообщает о том, что работа Telegram и других мессенджеров восстанавливается. Причины массовых сбоев пока еще расследуются. С начала 2024 года отмечались несколько случаев массовых сбоев работы Ttelegram и других мессенджеров и сервисов. Впервые за год о сбоях начали говорить 18 января. Тогда проблемы выявлялась в ряде российских регионов, в частности жаловались пользователи из Татарстана и Башкортостана. Спустя несколько дней ситуация повторилась, но уже по всей стране. Далее 30 января жители России начали отмечать массовый сбой в работе интернета в целом. В феврале также несколько раз случался кратковременный массовый сбой.