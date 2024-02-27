Популярный маршрут Копейск — Челябинск изменит схему движения

Маршрутка будет делать крюк по Копейску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маршрут общественного транспорта №125 Копейск — Челябинск с 1 апреля переходит на регулируемый тариф. С этого же дня изменится схема его движения.

«Меняется схема движения. Автобус будет ездить через улицы Сутягина, проспект Победы, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Свободы», — сообщает 27 февраля издание «Копейский рабочий».

С 1 апреля маршрут №125 переходит на регулируемый тариф. В рейс выйдут 20 автобусов малого класса с интервалом движения 6-7 минут в час пик.

Маршрут связывает автовокзал Копейска с железнодорожным вокзалом Челябинска. Изменение схемы движения увеличит время в пути, поскольку вырастет его протяженность.