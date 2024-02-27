В Тюмени простятся с офицером Алимовым, погибшим на СВО. Фото

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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, прощание с военным, похороны военного
Офицер из Тюмени погиб в зоне спецоперации Фото:

В Тюмени простились с погибшим бойцом СВО Жанатом Алимовым. Он погиб во время боев в Авдеевке. Об этом сообщил председатель казахской диаспоры в Тюмени Есенгалий Ибраев.

«Сегодня в Тюмени с воинскими почестями в последний путь проводили Жаната Алимова, офицера, нашего земляка, казахского батыра российской армии. Жанат Алимов героически погиб, освобождая Авдеевку — город, превращенный киевским режимом в самый мощный укрепрайон. Жанат Алимов был человеком долга и чести», — написал в своем telegram-канале Ибраев.

Жанат Алимов ушел на фронт добровольцев в октябре 2022 года. Он был определен в мотострелковый батальон шестого танкового полка Вскоре Жанат перешел в штурмовой отряд «Шторм», где стал командовать взводом, а затем исполнял обязанности командира роты.

Офицер Жанат Алимов
Офицер Жанат Алимов
Фото:

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В Тюмени простились с погибшим бойцом СВО Жанатом Алимовым. Он погиб во время боев в Авдеевке. Об этом сообщил председатель казахской диаспоры в Тюмени Есенгалий Ибраев. «Сегодня в Тюмени с воинскими почестями в последний путь проводили Жаната Алимова, офицера, нашего земляка, казахского батыра российской армии. Жанат Алимов героически погиб, освобождая Авдеевку — город, превращенный киевским режимом в самый мощный укрепрайон. Жанат Алимов был человеком долга и чести», — написал в своем telegram-канале Ибраев. Жанат Алимов ушел на фронт добровольцев в октябре 2022 года. Он был определен в мотострелковый батальон шестого танкового полка Вскоре Жанат перешел в штурмовой отряд «Шторм», где стал командовать взводом, а затем исполнял обязанности командира роты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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