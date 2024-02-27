Шольц заверил, что НАТО и страны ЕС не отправят войска на Украину

27 февраля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что НАТО и ЕС не будут направлять свои войска на помощь Украине Фото: Bundesregierung\Kugler Страны НАТО и Евросоюза не будет отправлять свои войска на территорию Украины. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину», — подчеркнул Олаф Шольц на заседании Европейского парламента. Это не первый раз, когда он такое говорит. В прошлый раз канцлер сообщал об этом 17 февраля. Однако накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что группа стран из ЕС и Североатлантического альянса думают над тем, чтобы ввести свои войска на территорию Украины. На следующий день генсек военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять своих солдат на помощь Киеву.

Страны НАТО и Евросоюза не будет отправлять свои войска на территорию Украины. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину», — подчеркнул Олаф Шольц на заседании Европейского парламента. Это не первый раз, когда он такое говорит. В прошлый раз канцлер сообщал об этом 17 февраля. Однако накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что группа стран из ЕС и Североатлантического альянса думают над тем, чтобы ввести свои войска на территорию Украины. На следующий день генсек военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять своих солдат на помощь Киеву.