В центре Челябинска автомобиль сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе

Перекресток, на котором произошло ДТП, оборудован светофором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 64-летний мужчина 27 февраля на «Рено Логан» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на проспекте Ленина в районе ДК ЧТЗ. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«У дома 7 по проспекту Ленина в Челябинске 27 февраля в 11:00 часов мужчина 1959 года рождения за рулем „Рено Логан“ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП травмы получил пешеход, мальчик 2013 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сообщается, что мальчик был доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Изучена система видеомониторинга, опрашиваются очевидцы. Водитель был трезв.

Пешеходный переход взят на особый контроль. На районе ДТП на постоянной основе будет нести службу экипаж ДПС для недопущения аварийной ситуации. Руководство Госавтоинспекции Челябинска взяло на контроль дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.