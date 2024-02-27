В Тюмени взлетят цены на термальные курорты

27 февраля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В среднем цены на курорты в праздники вырастут на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Термальные источники Тюмени подняли цены на вход в праздничные дни с 8 по 10 марта. Информация о ценах указана на сайтах компаний. «Стоимость посещения на 4 часа в праздничные дни с 8 по 10 марта от 1 000 (детский тариф) до 1 700 рублей (взрослый тариф). Акции и скидки не действуют, тариф на полный день — тоже», — указано на сайте одной из популярных баз отдыха. При этом стоимость посещения в праздники относительно постоянной цены выходного дня выросла на 40%. Другие популярные источники, также в праздничные выходные с 8 по 10 марта будут работать по тарифам выходного дня. В среднем стоимость увеличится на 20%. Льготы будут действовать только для пенсионеров, многодетных семей, участников боевых действий и других категорий граждан.

Термальные источники Тюмени подняли цены на вход в праздничные дни с 8 по 10 марта. Информация о ценах указана на сайтах компаний. «Стоимость посещения на 4 часа в праздничные дни с 8 по 10 марта от 1 000 (детский тариф) до 1 700 рублей (взрослый тариф). Акции и скидки не действуют, тариф на полный день — тоже», — указано на сайте одной из популярных баз отдыха. При этом стоимость посещения в праздники относительно постоянной цены выходного дня выросла на 40%. Другие популярные источники, также в праздничные выходные с 8 по 10 марта будут работать по тарифам выходного дня. В среднем стоимость увеличится на 20%. Льготы будут действовать только для пенсионеров, многодетных семей, участников боевых действий и других категорий граждан.