В Тюмени взлетят цены на термальные курорты

Термальные источники Тюмени подняли цены на вход в праздничные дни с 8 по 10 марта. Информация о ценах указана на сайтах компаний.
«Стоимость посещения на 4 часа в праздничные дни с 8 по 10 марта от 1 000 (детский тариф) до 1 700 рублей (взрослый тариф). Акции и скидки не действуют, тариф на полный день — тоже», — указано на сайте одной из популярных баз отдыха. При этом стоимость посещения в праздники относительно постоянной цены выходного дня выросла на 40%.
Другие популярные источники, также в праздничные выходные с 8 по 10 марта будут работать по тарифам выходного дня. В среднем стоимость увеличится на 20%. Льготы будут действовать только для пенсионеров, многодетных семей, участников боевых действий и других категорий граждан.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.