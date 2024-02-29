Ритуальщики раскрыли минимальную стоимость организации похорон в городах ХМАО

В Югре минимальные затраты на похороны человека обойдутся в 40 тысяч рублей

Минимальные затраты на похороны обойдутся в 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре организация похорон обойдется родственникам усопших минимум в 30-40 тысяч рублей. Такую статистику журналисту URA.RU привели в ритуальных агентствах Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска.

«Если родственники усопшего оформляют социальный пакет, где затраты частично компенсируются государством, стоимость похорон значительно снижается. Если же рассматривать минимальную стоимость организации похорон без соц пакета, то выйдет примерно 40 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом стоимость почти не изменилась. Цены прежние и по атрибутике, и по организации похорон. Каких-то резких скачков нет уже давно», — рассказали журналисту URA.RU в ритуальном агентстве Нижневартовска. В среднем на похороны вартовчане тратят порядка 70 тысяч рублей без учета затрат на поминки.

В одном из агентств ритуальных услуг Сургута корреспонденту рассказали, что только гроб и атрибутика обойдутся в 20-30 тысяч рублей по минимальному прайсу. Подготовкой тела, церемонией прощания и погребением занимаются другие службы за дополнительную плату.

В Ханты-Мансийске же погребение осуществляется за счет муниципальных средств. Семье усопшего бесплатно предоставляется гроб, катафалк и место на кладбище. За ограду, крест, венки и другие дополнительные атрибуты родственники усопшего платят самостоятельно. В среднем эта стоимость достигает 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Ханты-Мансийского автономного округа проиндексировали социальное пособие на погребение. С 1 февраля его размер составляет 12 тысяч рублей.