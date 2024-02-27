Соцсети Meta* заработали без VPN у россиян после массового сбоя мессенджеров

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VPN клипарт. Челябинск, интернет, vpn, впн, даркнет, глобальная сеть
В РФ работают сервисы Meta Фото:

Пользователи Instagram и Facebook (запрещенные соцсети, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщают о работе соцсети без VPN. Это произошло после массового сбоя Telegram и других мессенджеров. В этом убедились корреспонденты URA.RU.

Корреспонденты агентства из разных регионов РФ убедились в работе запрещенных сервисов. Ранее в них можно было зайти только при наличии VPN, однако сейчас можно зайти без их подключения. Отмечается работа соцсетей при наличии таких операторов сотовой связи, как Мегафон, МТС, Tele2, Ростелеком и Билайн. Подтверждена работа сервисов в Екатеринбурге и Челябинске, а также в Тюмени, Перми, Салехарде.

Пользователи смогли зайти в соцсети Meta после массового сбоя Telegram и других мессенджеров в России. Неполадки в работе были зафиксированы по всему миру.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Пользователи Instagram и Facebook (запрещенные соцсети, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщают о работе соцсети без VPN. Это произошло после массового сбоя Telegram и других мессенджеров. В этом убедились корреспонденты URA.RU. Корреспонденты агентства из разных регионов РФ убедились в работе запрещенных сервисов. Ранее в них можно было зайти только при наличии VPN, однако сейчас можно зайти без их подключения. Отмечается работа соцсетей при наличии таких операторов сотовой связи, как Мегафон, МТС, Tele2, Ростелеком и Билайн. Подтверждена работа сервисов в Екатеринбурге и Челябинске, а также в Тюмени, Перми, Салехарде. Пользователи смогли зайти в соцсети Meta после массового сбоя Telegram и других мессенджеров в России. Неполадки в работе были зафиксированы по всему миру. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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