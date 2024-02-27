Мишустин рассказал о создании сотен тысяч рабочих мест в федеральных округах

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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин сообщил, что было предоставлено товаров и услуг на 6,5 миллиардов рублей Фото:

За последние 2,5 года было создано более 230 тысяч рабочих мест в федеральных округах РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За минувшие 2,5 года создано более 230 тысяч рабочих мест, предоставлено товаров и услуг на 6,5 миллиадров рублей», — заявил Мишустин на стратегической сессии по результатам работы вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов. Его слова приводит пресс-служба правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют об успешном взаимодействии правительства и регионов. Он отметил, что также были созданы условия для сотрудничества соседних регионов в рамках федеральных округов.

Ранее Мишустин обозначил пять глобальных трендов, которые скажутся на развитии экономики. По его словам, необходимо создавать рабочие места и товарное разнообразие.

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За последние 2,5 года было создано более 230 тысяч рабочих мест в федеральных округах РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «За минувшие 2,5 года создано более 230 тысяч рабочих мест, предоставлено товаров и услуг на 6,5 миллиадров рублей», — заявил Мишустин на стратегической сессии по результатам работы вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов. Его слова приводит пресс-служба правительства РФ. Мишустин подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют об успешном взаимодействии правительства и регионов. Он отметил, что также были созданы условия для сотрудничества соседних регионов в рамках федеральных округов. Ранее Мишустин обозначил пять глобальных трендов, которые скажутся на развитии экономики. По его словам, необходимо создавать рабочие места и товарное разнообразие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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