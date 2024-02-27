Мишустин рассказал о создании сотен тысяч рабочих мест в федеральных округах

27 февраля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что было предоставлено товаров и услуг на 6,5 миллиардов рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU За последние 2,5 года было создано более 230 тысяч рабочих мест в федеральных округах РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «За минувшие 2,5 года создано более 230 тысяч рабочих мест, предоставлено товаров и услуг на 6,5 миллиадров рублей», — заявил Мишустин на стратегической сессии по результатам работы вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов. Его слова приводит пресс-служба правительства РФ. Мишустин подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют об успешном взаимодействии правительства и регионов. Он отметил, что также были созданы условия для сотрудничества соседних регионов в рамках федеральных округов. Ранее Мишустин обозначил пять глобальных трендов, которые скажутся на развитии экономики. По его словам, необходимо создавать рабочие места и товарное разнообразие.

За последние 2,5 года было создано более 230 тысяч рабочих мест в федеральных округах РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «За минувшие 2,5 года создано более 230 тысяч рабочих мест, предоставлено товаров и услуг на 6,5 миллиадров рублей», — заявил Мишустин на стратегической сессии по результатам работы вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов. Его слова приводит пресс-служба правительства РФ. Мишустин подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют об успешном взаимодействии правительства и регионов. Он отметил, что также были созданы условия для сотрудничества соседних регионов в рамках федеральных округов. Ранее Мишустин обозначил пять глобальных трендов, которые скажутся на развитии экономики. По его словам, необходимо создавать рабочие места и товарное разнообразие.