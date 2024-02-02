Мишустин рассказал, каким глобальным трендам следует Россия

Власти используют пять мировых тенденций для преодоления санкций и улучшения жизни россиян

02 февраля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Мишустин назвал пять мировых трендов, которым власть уделит приоритетное внимание Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил пять глобальных трендов, которые скажутся на развитии экономики, облегчат работу бизнеса и деловых партнеров из дружественных стран, и, в конечном итоге, сделают жизнь россиян лучше. Так эксперты прокомментировали URA.RU заявления Мишустина, сделанные им в ходе работы международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане 2 февраля. «Важно учитывать глобальные тренды, я выделил 5 из них. <…> Россия уделяет всем этим направлениям приоритетное внимание», — обозначил государственные интересы Мишустин, кратко рассказав о каждом. 1. Локализация производств — создаст рабочие места и товарное разнообразие Размещение производств внутри страны, по мнению экспертов, позволит создать дополнительные рабочие места Фото: Георгий Бергал © URA.RU Государство гарантирует гражданам и бизнесу доступность товаров, сырья и технологий, если сконцентрирует производства внутри своих границ, подчеркнул премьер в своем выступлении. Создание цифровых двойников объектов, предприятий и процессов обеспечит поддержание полного жизненного цикла производимых в стране товаров. Данные меры способствуют созданию новых рабочих мест, импортозамещению и товарному разнообразию, что особенно важно для потребителя, так прокомментировал речь Мишустина доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Роман Данилов. «Главное направление работы власти сейчас — создание центров компетенций в различных отраслях (энергетика, транспорт, химическая промышленность, связь). Российская промышленность сегодня переходит на отечественную цифровую систему полного цикла. Главная задача — производство собственного, независимого от зарубежных разработчиков, программного обеспечения», — пояснил эксперт. 2. Обеспечение надежности логистических цепочек — способствует бесперебойному выпуску товаров и препятствует дефициту Глава правительства отметил, что локализация производств невозможна без создания условий для товарооборота с дружественными странами для непрерывной поставки необходимых ресурсов. «Обеспечение надежности логистических цепочек, как инструмент защиты от внешнеторговых ограничений, позволит избежать сбои в производстве и дефицита товаров, повышения их цены на внутреннем и внешнем рынках, — прокомментировал слова премьера Данилов. Создаются безопасные цепочки поставок ресурсов в тех сегментах, где существовала высокая зависимость от импортируемых компонентов». 3. Построение альтернативной международной финансовой системы — снизит инфляцию и откроет новые возможности для предпринимателей Мишустин охарактеризовал главную черту существующих международных финансовых институтов — они не учитывают интересы всех участников. «Переход на взаиморасчеты в национальных валютах будет способствовать созданию справедливой международной финансовой системы, что скажется на пополнении бюджета, снизит инфляцию за счет уменьшения издержек при конвертации валют, откроет новые возможности для предпринимателей», — уверен Данилов. Он отметил, что главным достижением на сегодня является создание отечественной системы передачи финансовых сообщений, которая разработана и внедрена Центробанком РФ с 2014 года. Система позволяет дистанцироваться от подконтрольной США банковской системы SWIFT и учитывать интересы независимых игроков финансового рынка. 4. Неразрывная связь ускоренного технологического прогресса с цифровым развитием — ускорит реакцию власти на потребности россиян Статья по теме Мишустин создает глобальную систему больших данных Внедрение современных платформенных процессов, по утверждению Мишустина, при должной киберзащите ускорит технологическое развитие всех игроков рынка. Особая роль отводится искусственному интеллекту и другим инновациям. «Платформенные решения, технологии блокчейн, продукты цифровой трансформации позволяют власти более гибко реагировать на замедление экономического роста, санкционное давление, главное, оперативно отвечать на запросы бизнеса и граждан», — считает кандидат экономических наук, доцент Департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Евгений Сумароков. «Искусственный интеллект ускорит государственное управление, тем самым, облегчит взаимодействие с деловыми партнерами из других государств, ведение предпринимательской деятельности и, в конечном итоге, повседневную жизнь россиян», — пояснил эксперт. 5. Построение интегрированных систем госуправления — позволит государству, бизнесу и гражданам общаться «на равных» По словам Мишустина, в разрабатываемых интегрированных системах госуправления заложен огромный потенциал для выработки эффективных социально-экономических мер, основанных на достоверных данных и обратной связи от граждан и предприятий. Эти системы являются стратегическим ресурсом, позволяющим государству принимать обоснованные решения на основе реальных потребностей общества. «Правительство в последние несколько лет перешло к новой концепции, которую можно назвать „Гособлако“, когда все государственные учреждения обязаны хранить значимую информацию в одной государственной системе. Этот ключевой механизм позволяет сделать в России единое информационное пространство, устранить „цифровое неравенство“ территорий, обеспечить для граждан и бизнеса равный и удобный стандарт взаимодействия с государством», — комментирует слова премьера заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов. Власть в 2024 году продолжит реформу цифровизации России, ранее сообщали URA.RU. Ключевой в этой сфере нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» по итогам 2023 года выполнен на 95,8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил пять глобальных трендов, которые скажутся на развитии экономики, облегчат работу бизнеса и деловых партнеров из дружественных стран, и, в конечном итоге, сделают жизнь россиян лучше. Так эксперты прокомментировали URA.RU заявления Мишустина, сделанные им в ходе работы международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане 2 февраля. Государство гарантирует гражданам и бизнесу доступность товаров, сырья и технологий, если сконцентрирует производства внутри своих границ, подчеркнул премьер в своем выступлении. Создание цифровых двойников объектов, предприятий и процессов обеспечит поддержание полного жизненного цикла производимых в стране товаров. Данные меры способствуют созданию новых рабочих мест, импортозамещению и товарному разнообразию, что особенно важно для потребителя, так прокомментировал речь Мишустина доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Роман Данилов. «Главное направление работы власти сейчас — создание центров компетенций в различных отраслях (энергетика, транспорт, химическая промышленность, связь). Российская промышленность сегодня переходит на отечественную цифровую систему полного цикла. Главная задача — производство собственного, независимого от зарубежных разработчиков, программного обеспечения», — пояснил эксперт. Глава правительства отметил, что локализация производств невозможна без создания условий для товарооборота с дружественными странами для непрерывной поставки необходимых ресурсов. «Обеспечение надежности логистических цепочек, как инструмент защиты от внешнеторговых ограничений, позволит избежать сбои в производстве и дефицита товаров, повышения их цены на внутреннем и внешнем рынках, — прокомментировал слова премьера Данилов. Создаются безопасные цепочки поставок ресурсов в тех сегментах, где существовала высокая зависимость от импортируемых компонентов». Мишустин охарактеризовал главную черту существующих международных финансовых институтов — они не учитывают интересы всех участников. «Переход на взаиморасчеты в национальных валютах будет способствовать созданию справедливой международной финансовой системы, что скажется на пополнении бюджета, снизит инфляцию за счет уменьшения издержек при конвертации валют, откроет новые возможности для предпринимателей», — уверен Данилов. Он отметил, что главным достижением на сегодня является создание отечественной системы передачи финансовых сообщений, которая разработана и внедрена Центробанком РФ с 2014 года. Система позволяет дистанцироваться от подконтрольной США банковской системы SWIFT и учитывать интересы независимых игроков финансового рынка. Внедрение современных платформенных процессов, по утверждению Мишустина, при должной киберзащите ускорит технологическое развитие всех игроков рынка. Особая роль отводится искусственному интеллекту и другим инновациям. «Платформенные решения, технологии блокчейн, продукты цифровой трансформации позволяют власти более гибко реагировать на замедление экономического роста, санкционное давление, главное, оперативно отвечать на запросы бизнеса и граждан», — считает кандидат экономических наук, доцент Департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Евгений Сумароков. «Искусственный интеллект ускорит государственное управление, тем самым, облегчит взаимодействие с деловыми партнерами из других государств, ведение предпринимательской деятельности и, в конечном итоге, повседневную жизнь россиян», — пояснил эксперт. По словам Мишустина, в разрабатываемых интегрированных системах госуправления заложен огромный потенциал для выработки эффективных социально-экономических мер, основанных на достоверных данных и обратной связи от граждан и предприятий. Эти системы являются стратегическим ресурсом, позволяющим государству принимать обоснованные решения на основе реальных потребностей общества. «Правительство в последние несколько лет перешло к новой концепции, которую можно назвать „Гособлако“, когда все государственные учреждения обязаны хранить значимую информацию в одной государственной системе. Этот ключевой механизм позволяет сделать в России единое информационное пространство, устранить „цифровое неравенство“ территорий, обеспечить для граждан и бизнеса равный и удобный стандарт взаимодействия с государством», — комментирует слова премьера заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов. Власть в 2024 году продолжит реформу цифровизации России, ранее сообщали URA.RU. Ключевой в этой сфере нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» по итогам 2023 года выполнен на 95,8%.