Мишустин рассказал, каким глобальным трендам следует Россия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил пять глобальных трендов, которые скажутся на развитии экономики, облегчат работу бизнеса и деловых партнеров из дружественных стран, и, в конечном итоге, сделают жизнь россиян лучше. Так эксперты прокомментировали URA.RU заявления Мишустина, сделанные им в ходе работы международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане 2 февраля.
«Важно учитывать глобальные тренды, я выделил 5 из них. <…> Россия уделяет всем этим направлениям приоритетное внимание», — обозначил государственные интересы Мишустин, кратко рассказав о каждом.
1. Локализация производств
— создаст рабочие места и товарное разнообразие
Государство гарантирует гражданам и бизнесу доступность товаров, сырья и технологий, если сконцентрирует производства внутри своих границ, подчеркнул премьер в своем выступлении. Создание цифровых двойников объектов, предприятий и процессов обеспечит поддержание полного жизненного цикла производимых в стране товаров.
Данные меры способствуют созданию новых рабочих мест, импортозамещению и товарному разнообразию, что особенно важно для потребителя, так прокомментировал речь Мишустина доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Роман Данилов. «Главное направление работы власти сейчас — создание центров компетенций в различных отраслях (энергетика, транспорт, химическая промышленность, связь). Российская промышленность сегодня переходит на отечественную цифровую систему полного цикла. Главная задача — производство собственного, независимого от зарубежных разработчиков, программного обеспечения», — пояснил эксперт.
2. Обеспечение надежности логистических цепочек
— способствует бесперебойному выпуску товаров и препятствует дефициту
Глава правительства отметил, что локализация производств невозможна без создания условий для товарооборота с дружественными странами для непрерывной поставки необходимых ресурсов. «Обеспечение надежности логистических цепочек, как инструмент защиты от внешнеторговых ограничений, позволит избежать сбои в производстве и дефицита товаров, повышения их цены на внутреннем и внешнем рынках, — прокомментировал слова премьера Данилов. Создаются безопасные цепочки поставок ресурсов в тех сегментах, где существовала высокая зависимость от импортируемых компонентов».
3. Построение альтернативной международной финансовой системы
— снизит инфляцию и откроет новые возможности для предпринимателей
Мишустин охарактеризовал главную черту существующих международных финансовых институтов — они не учитывают интересы всех участников. «Переход на взаиморасчеты в национальных валютах будет способствовать созданию справедливой международной финансовой системы, что скажется на пополнении бюджета, снизит инфляцию за счет уменьшения издержек при конвертации валют, откроет новые возможности для предпринимателей», — уверен Данилов. Он отметил, что главным достижением на сегодня является создание отечественной системы передачи финансовых сообщений, которая разработана и внедрена Центробанком РФ с 2014 года. Система позволяет дистанцироваться от подконтрольной США банковской системы SWIFT и учитывать интересы независимых игроков финансового рынка.
4. Неразрывная связь ускоренного технологического прогресса с цифровым развитием
— ускорит реакцию власти на потребности россиян
Внедрение современных платформенных процессов, по утверждению Мишустина, при должной киберзащите ускорит технологическое развитие всех игроков рынка. Особая роль отводится искусственному интеллекту и другим инновациям.
«Платформенные решения, технологии блокчейн, продукты цифровой трансформации позволяют власти более гибко реагировать на замедление экономического роста, санкционное давление, главное, оперативно отвечать на запросы бизнеса и граждан», — считает кандидат экономических наук, доцент Департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Евгений Сумароков. «Искусственный интеллект ускорит государственное управление, тем самым, облегчит взаимодействие с деловыми партнерами из других государств, ведение предпринимательской деятельности и, в конечном итоге, повседневную жизнь россиян», — пояснил эксперт.
5. Построение интегрированных систем госуправления
— позволит государству, бизнесу и гражданам общаться «на равных»
По словам Мишустина, в разрабатываемых интегрированных системах госуправления заложен огромный потенциал для выработки эффективных социально-экономических мер, основанных на достоверных данных и обратной связи от граждан и предприятий. Эти системы являются стратегическим ресурсом, позволяющим государству принимать обоснованные решения на основе реальных потребностей общества.
«Правительство в последние несколько лет перешло к новой концепции, которую можно назвать „Гособлако“, когда все государственные учреждения обязаны хранить значимую информацию в одной государственной системе. Этот ключевой механизм позволяет сделать в России единое информационное пространство, устранить „цифровое неравенство“ территорий, обеспечить для граждан и бизнеса равный и удобный стандарт взаимодействия с государством», — комментирует слова премьера заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов.
Власть в 2024 году продолжит реформу цифровизации России, ранее сообщали URA.RU. Ключевой в этой сфере нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» по итогам 2023 года выполнен на 95,8%.
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