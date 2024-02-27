Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил дорожные ремонты в Екатеринбурге, а также отметил строительство важного для железнодорожной отрасли завода на территории Свердловской области. Его слова приводит пресс-служба правительства.
«Не менее важно продолжать благоустройство и в жилых кварталах. Как это было сделано в Екатеринбурге, в Уральском федеральном округе, где реконструировали, а местами заново построили улично-дорожную сеть прошлым летом. Там же, в Свердловской области, запущено современное производство колес для нужд железнодорожников, где появились сотни новых рабочих мест», — сказал Мишустин. Под «современным производством» он, вероятно, имел в виду предприятие совместное предприятие группы «ЕВРАЗ» и ООО «Рейл Сервис», запущенное в особой экономической зоне «Титановая долина».
Мишустин также обозначил роль своих заместителей в подобных проектах. В июле 2022 года он назначил куратором Уральского федерального округа в правительстве зампредседателя Дениса Мантурова.
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