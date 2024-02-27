В Челябинске не осталось свободных стриптизеров на 8 марта

27 февраля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

К 8 марта оказались забронированы все стриптизеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске к 8 марта ни осталось свободных для бронирования стриптизеров. Стоимость пяти минут мужского стриптиза при этом составила 14 тысяч рублей. «В Челябинске на 8 марта забронированы все стриптизеры. Ценник за пять минут эротического танца составил 14 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог». Большинство компаний предоставляют клиентам приватные танцы. Самым популярным направлением стали танцы в костюмах ковбоя и полицейских.

В Челябинске к 8 марта ни осталось свободных для бронирования стриптизеров. Стоимость пяти минут мужского стриптиза при этом составила 14 тысяч рублей. «В Челябинске на 8 марта забронированы все стриптизеры. Ценник за пять минут эротического танца составил 14 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог». Большинство компаний предоставляют клиентам приватные танцы. Самым популярным направлением стали танцы в костюмах ковбоя и полицейских.