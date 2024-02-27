В Челябинске не осталось свободных стриптизеров на 8 марта

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Стриптиз мужской. Екатеринбург., ведро, мужской стриптиз, голый
К 8 марта оказались забронированы все стриптизеры Фото:

В Челябинске к 8 марта ни осталось свободных для бронирования стриптизеров. Стоимость пяти минут мужского стриптиза при этом составила 14 тысяч рублей.

«В Челябинске на 8 марта забронированы все стриптизеры. Ценник за пять минут эротического танца составил 14 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог».

Большинство компаний предоставляют клиентам приватные танцы. Самым популярным направлением стали танцы в костюмах ковбоя и полицейских.

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В Челябинске к 8 марта ни осталось свободных для бронирования стриптизеров. Стоимость пяти минут мужского стриптиза при этом составила 14 тысяч рублей. «В Челябинске на 8 марта забронированы все стриптизеры. Ценник за пять минут эротического танца составил 14 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог». Большинство компаний предоставляют клиентам приватные танцы. Самым популярным направлением стали танцы в костюмах ковбоя и полицейских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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