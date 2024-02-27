Погибший в Нижнем Тагиле 15-летний подросток оставил предсмертную записку

Погибший подросток жаловался на жизнь в своей предсмертной записке
Погибший при загадочных обстоятельствах в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15-летний подросток оставил предсмертную записку. Тело юноши было найдено 26 февраля.
«Я тебя люблю, но устал от жизни», — передает слова погибшего «КП-Екатеринбург», ссылаясь на осведомленный источник. Мальчик рос в благополучной семье. Его смерть стала неожиданностью для родных и близких.
Редакция URA.RU обратилась в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать трагедию.
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