Погибший в Нижнем Тагиле 15-летний подросток оставил предсмертную записку

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Погибший подросток жаловался на жизнь в своей предсмертной записке Фото:

Погибший при загадочных обстоятельствах в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15-летний подросток оставил предсмертную записку. Тело юноши было найдено 26 февраля.

«Я тебя люблю, но устал от жизни», — передает слова погибшего «КП-Екатеринбург», ссылаясь на осведомленный источник. Мальчик рос в благополучной семье. Его смерть стала неожиданностью для родных и близких.

Редакция URA.RU обратилась в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать трагедию.

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Погибший при загадочных обстоятельствах в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15-летний подросток оставил предсмертную записку. Тело юноши было найдено 26 февраля. «Я тебя люблю, но устал от жизни», — передает слова погибшего «КП-Екатеринбург», ссылаясь на осведомленный источник. Мальчик рос в благополучной семье. Его смерть стала неожиданностью для родных и близких. Редакция URA.RU обратилась в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать трагедию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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