Премьер Польши хочет расширить эмбарго на другую украинскую продукцию

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
ЕС должен придумать другие методы защиты рынка, передает Дональд Туск Фото:
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Польша может расширить эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, если Евросоюз (ЕС) не найдет других методов защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты», — заявил Туск. Трансляция его выступления идет на польском телевидение. Он отметил, что расширение эмбарго произойдет в случае, если ЕС не придумает более эффективные способы для защиты европейского и польского рынков.

После прекращения зерновой сделки Польша ввела запрет на импорт украинского зерна. Бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул свое намерение защищать польский рынок. В ответ на это, Украина ввела запрет на импорт польских яблок и помидоров. На данный момент три европейские страны отказались от украинского зерна.

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Польша может расширить эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, если Евросоюз (ЕС) не найдет других методов защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты», — заявил Туск. Трансляция его выступления идет на польском телевидение. Он отметил, что расширение эмбарго произойдет в случае, если ЕС не придумает более эффективные способы для защиты европейского и польского рынков. После прекращения зерновой сделки Польша ввела запрет на импорт украинского зерна. Бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул свое намерение защищать польский рынок. В ответ на это, Украина ввела запрет на импорт польских яблок и помидоров. На данный момент три европейские страны отказались от украинского зерна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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