Премьер Польши хочет расширить эмбарго на другую украинскую продукцию

27 февраля 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

ЕС должен придумать другие методы защиты рынка, передает Дональд Туск Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Польша может расширить эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, если Евросоюз (ЕС) не найдет других методов защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты», — заявил Туск. Трансляция его выступления идет на польском телевидение. Он отметил, что расширение эмбарго произойдет в случае, если ЕС не придумает более эффективные способы для защиты европейского и польского рынков. После прекращения зерновой сделки Польша ввела запрет на импорт украинского зерна. Бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул свое намерение защищать польский рынок. В ответ на это, Украина ввела запрет на импорт польских яблок и помидоров. На данный момент три европейские страны отказались от украинского зерна.

Польша может расширить эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, если Евросоюз (ЕС) не найдет других методов защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты», — заявил Туск. Трансляция его выступления идет на польском телевидение. Он отметил, что расширение эмбарго произойдет в случае, если ЕС не придумает более эффективные способы для защиты европейского и польского рынков. После прекращения зерновой сделки Польша ввела запрет на импорт украинского зерна. Бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул свое намерение защищать польский рынок. В ответ на это, Украина ввела запрет на импорт польских яблок и помидоров. На данный момент три европейские страны отказались от украинского зерна.