Стала известна причина массового сбоя мессенджеров по всему миру

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Массовый сбой Telegram произошел из-за настройки РКН, уточнил депутат Антон Ткачев Фото:

Массовый сбой Telegram и ряда других мессенджеров по всему миру произошел из-за перенастроек систем Роскомнадзором. Об этом рассказал зампред Комитета ГД по информационной политике, информационных технологиям и связи, депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачев.

«Происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать», — подчеркнул Антон Ткачев. Его слова передает Дума ТВ. Он подчеркнул, что в настоящий момент в России действуют ряд недружественных сайтов, именно к ним Роскомнадзор и будет ограничивать доступ пользователям. В число таких сервисов входят и ряд VPN сервисов, которые нелегально работают в РФ.

Депутат также добавил, что в прошлом году также был массовый сбой. Тогда Роскомнадзор проводил проверку своих систем с целью поиска уязвимостей.

В первой половине дня пользователи соцсетей и мессенджеров столкнулись со сбоями в работе приложений. Причем о неполадках сообщали пользователи не только из России, но и из других стран. Сервисы заработали только спустя более часа. После массовых сбоев пользователи начали сообщать о том, что теперь без VPN можно зайти на ряд сервисов, заблокированных в РФ.

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Массовый сбой Telegram и ряда других мессенджеров по всему миру произошел из-за перенастроек систем Роскомнадзором. Об этом рассказал зампред Комитета ГД по информационной политике, информационных технологиям и связи, депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачев. «Происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать», — подчеркнул Антон Ткачев. Его слова передает Дума ТВ. Он подчеркнул, что в настоящий момент в России действуют ряд недружественных сайтов, именно к ним Роскомнадзор и будет ограничивать доступ пользователям. В число таких сервисов входят и ряд VPN сервисов, которые нелегально работают в РФ. Депутат также добавил, что в прошлом году также был массовый сбой. Тогда Роскомнадзор проводил проверку своих систем с целью поиска уязвимостей. В первой половине дня пользователи соцсетей и мессенджеров столкнулись со сбоями в работе приложений. Причем о неполадках сообщали пользователи не только из России, но и из других стран. Сервисы заработали только спустя более часа. После массовых сбоев пользователи начали сообщать о том, что теперь без VPN можно зайти на ряд сервисов, заблокированных в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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