Readovka: в Челябинске упал метеорит. Видео

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, звездное небо
В Челябинской области упал метеорит, передают очевидцы Фото:

Очевидцы сообщают о неопознанном летающем объекте в Челябинской области. Предварительно говорят о метеорите. Пользователи опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как в небе якобы летит горящий неизвестный объект.

«Предварительно, в Челябинске вновь упал метеорит. Подтверждений пока нет, однако видео, как утверждается, уже изучают метеорологи», — передает telegram-канал Readovka. На кадрах с видеорегистратора пользователи отмечают горящий объект в небе.

URA.RU направило запрос в МЧС для уточнения информации. Ответ ожидается.

В Челябинской области 15 февраля 2013 года также падал метеорит. Тогда ударная волна от него выбила стекла в сотнях домах.

Обновлено 22:32: в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Обновлено в 22:40: пресс-служба правительства Челябинской области опровергла падение метеорита. «Внимание! Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало», — сообщили журналистам.

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Очевидцы сообщают о неопознанном летающем объекте в Челябинской области. Предварительно говорят о метеорите. Пользователи опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как в небе якобы летит горящий неизвестный объект. «Предварительно, в Челябинске вновь упал метеорит. Подтверждений пока нет, однако видео, как утверждается, уже изучают метеорологи», — передает telegram-канал Readovka. На кадрах с видеорегистратора пользователи отмечают горящий объект в небе. URA.RU направило запрос в МЧС для уточнения информации. Ответ ожидается. В Челябинской области 15 февраля 2013 года также падал метеорит. Тогда ударная волна от него выбила стекла в сотнях домах. Обновлено 22:32: в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Обновлено в 22:40: пресс-служба правительства Челябинской области опровергла падение метеорита. «Внимание! Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало», — сообщили журналистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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