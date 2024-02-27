Readovka: в Челябинске упал метеорит. Видео

27 февраля 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

В Челябинской области упал метеорит, передают очевидцы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Очевидцы сообщают о неопознанном летающем объекте в Челябинской области. Предварительно говорят о метеорите. Пользователи опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как в небе якобы летит горящий неизвестный объект. «Предварительно, в Челябинске вновь упал метеорит. Подтверждений пока нет, однако видео, как утверждается, уже изучают метеорологи», — передает telegram-канал Readovka. На кадрах с видеорегистратора пользователи отмечают горящий объект в небе. URA.RU направило запрос в МЧС для уточнения информации. Ответ ожидается. В Челябинской области 15 февраля 2013 года также падал метеорит. Тогда ударная волна от него выбила стекла в сотнях домах. Обновлено 22:32: в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Обновлено в 22:40: пресс-служба правительства Челябинской области опровергла падение метеорита. «Внимание! Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало», — сообщили журналистам.

Очевидцы сообщают о неопознанном летающем объекте в Челябинской области. Предварительно говорят о метеорите. Пользователи опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как в небе якобы летит горящий неизвестный объект. «Предварительно, в Челябинске вновь упал метеорит. Подтверждений пока нет, однако видео, как утверждается, уже изучают метеорологи», — передает telegram-канал Readovka. На кадрах с видеорегистратора пользователи отмечают горящий объект в небе. URA.RU направило запрос в МЧС для уточнения информации. Ответ ожидается. В Челябинской области 15 февраля 2013 года также падал метеорит. Тогда ударная волна от него выбила стекла в сотнях домах. Обновлено 22:32: в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Обновлено в 22:40: пресс-служба правительства Челябинской области опровергла падение метеорита. «Внимание! Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало», — сообщили журналистам.