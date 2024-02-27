В ночь с 26 на 27 февраля на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель Lada врезался в лося, перебегавшего дорогу. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля Lada Kalina, мужчина 2001 года рождения, двигаясь со стороны города Нижний Тагил в направлении города Верхняя Салда, допустил наезд на дикое животное — лося, перебегавшего дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате аварии погиб пассажир Lada, 17-летний подросток», — говорится в telegram-канале ведомства. От удара машину вынесло в кювет.
Водитель и другой пассажир получили телесные повреждения, лось погиб от столкновения. На месте происшествия следователи заметили износ горизонтальной разметки на дороге. По факту ДТП полиция проводит расследование.
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