В Калининграде ночью 27 февраля сотрудники Росгвардии задержали пьяную пару: жительницу Ижевска и екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня и краже корзины с цветами на мемориальном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, а также краже корзины с цветами на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам… Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него», — говорится на сайте ведомства. Мужчина взял с памятника корзину с цветами и ушел вместе со спутницей.
Злоумышленники были задержаны по горячим следам: похищенная корзина была при них. Сотрудники Росгвардии доставили пару в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
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