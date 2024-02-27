Екатеринбуржца задержали в Калининграде за осквернение Вечного огня. Видео

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Крещенские купания. Курган, росгвардия
Сотрудники Росгвардии задержали пару по горячим следам Фото:

В Калининграде ночью 27 февраля сотрудники Росгвардии задержали пьяную пару: жительницу Ижевска и екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня и краже корзины с цветами на мемориальном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, а также краже корзины с цветами на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам… Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него», — говорится на сайте ведомства. Мужчина взял с памятника корзину с цветами и ушел вместе со спутницей.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам: похищенная корзина была при них. Сотрудники Росгвардии доставили пару в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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В Калининграде ночью 27 февраля сотрудники Росгвардии задержали пьяную пару: жительницу Ижевска и екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня и краже корзины с цветами на мемориальном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, а также краже корзины с цветами на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам… Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него», — говорится на сайте ведомства. Мужчина взял с памятника корзину с цветами и ушел вместе со спутницей. Злоумышленники были задержаны по горячим следам: похищенная корзина была при них. Сотрудники Росгвардии доставили пару в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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