27 февраля 2024

День оленевода в ЯНАО будут транслировать на всю Россию и Китай

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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, арктика, день оленевода, северные олени
Ямальский День оленевода будут снимать с воздуха и транслировать на всю Россию и Китай Фото:

Ямальский День оленевода-2024 можно будет посмотреть в любой точке России и Китая. Об этом сообщила главный редактор медиацентра «Салехард» Юлия Садыкова.

«Салехардский День оленевода-2024 можно будет смотреть в любой точке России и даже в Китае. Прямая телевизионная трансляция рассчитана на два дня празднования», — написала Садыкова в telegram-канале медиацентра.

В планах — снять с воздуха все основные локации самого колоритного праздника Ямала. Для того, чтобы охватить более 100 тысяч квадратных метров площади мероприятия, задействуют 10 телевизионных камер и один квадрокоптер.

На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков.

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Ямальский День оленевода-2024 можно будет посмотреть в любой точке России и Китая. Об этом сообщила главный редактор медиацентра «Салехард» Юлия Садыкова. «Салехардский День оленевода-2024 можно будет смотреть в любой точке России и даже в Китае. Прямая телевизионная трансляция рассчитана на два дня празднования», — написала Садыкова в telegram-канале медиацентра. В планах — снять с воздуха все основные локации самого колоритного праздника Ямала. Для того, чтобы охватить более 100 тысяч квадратных метров площади мероприятия, задействуют 10 телевизионных камер и один квадрокоптер. На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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