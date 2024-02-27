День оленевода в ЯНАО будут транслировать на всю Россию и Китай

Ямальский День оленевода-2024 можно будет посмотреть в любой точке России и Китая. Об этом сообщила главный редактор медиацентра «Салехард» Юлия Садыкова.
«Салехардский День оленевода-2024 можно будет смотреть в любой точке России и даже в Китае. Прямая телевизионная трансляция рассчитана на два дня празднования», — написала Садыкова в telegram-канале медиацентра.
В планах — снять с воздуха все основные локации самого колоритного праздника Ямала. Для того, чтобы охватить более 100 тысяч квадратных метров площади мероприятия, задействуют 10 телевизионных камер и один квадрокоптер.
На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков.
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