День оленевода в ЯНАО будут транслировать на всю Россию и Китай

28 февраля 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Ямальский День оленевода будут снимать с воздуха и транслировать на всю Россию и Китай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямальский День оленевода-2024 можно будет посмотреть в любой точке России и Китая. Об этом сообщила главный редактор медиацентра «Салехард» Юлия Садыкова. «Салехардский День оленевода-2024 можно будет смотреть в любой точке России и даже в Китае. Прямая телевизионная трансляция рассчитана на два дня празднования», — написала Садыкова в telegram-канале медиацентра. В планах — снять с воздуха все основные локации самого колоритного праздника Ямала. Для того, чтобы охватить более 100 тысяч квадратных метров площади мероприятия, задействуют 10 телевизионных камер и один квадрокоптер. На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков.

Ямальский День оленевода-2024 можно будет посмотреть в любой точке России и Китая. Об этом сообщила главный редактор медиацентра «Салехард» Юлия Садыкова. «Салехардский День оленевода-2024 можно будет смотреть в любой точке России и даже в Китае. Прямая телевизионная трансляция рассчитана на два дня празднования», — написала Садыкова в telegram-канале медиацентра. В планах — снять с воздуха все основные локации самого колоритного праздника Ямала. Для того, чтобы охватить более 100 тысяч квадратных метров площади мероприятия, задействуют 10 телевизионных камер и один квадрокоптер. На Дне оленевода, стартовавшем в Надыме 24 февраля, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову вручили обращение от коренных народов Ямала. Важным пунктом обращения был отмечен вопрос, связанный с образованием детей тундровиков.