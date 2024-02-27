27 февраля 2024

Белый дом назвал Авдеевку критически важным городом в конфликте на Украине

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Карин Жан-Пьер,  stock
Карин Жан-Пьер обвинила Конгресс США в бездействии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Авдеевка является критически важным городом в конфликте на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов [Авдеевку]», — сказала она во время проведения брифинга для журналистов. Представитель Белого дома обвинила Конгресс США в бездействии, которое привело к занятию города Россией, в том числе из-за отсутствия финансирования ВСУ.

Президент США Джо Байден также ранее допустил, что после потери контроля над Авдеевкой ВСУ не смогут обороняться и сдадут другие города на Украине. По его словам, у Киева осталось мало времени.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина об отступлении ВСУ из Авдеевки. При отступлении из ВСУ потеряли более двух тысяч человек. А также понесли серьезные потери в районе села Крынки.

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Авдеевка является критически важным городом в конфликте на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов [Авдеевку]», — сказала она во время проведения брифинга для журналистов. Представитель Белого дома обвинила Конгресс США в бездействии, которое привело к занятию города Россией, в том числе из-за отсутствия финансирования ВСУ. Президент США Джо Байден также ранее допустил, что после потери контроля над Авдеевкой ВСУ не смогут обороняться и сдадут другие города на Украине. По его словам, у Киева осталось мало времени. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина об отступлении ВСУ из Авдеевки. При отступлении из ВСУ потеряли более двух тысяч человек. А также понесли серьезные потери в районе села Крынки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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