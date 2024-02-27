Белый дом назвал Авдеевку критически важным городом в конфликте на Украине

Авдеевка является критически важным городом в конфликте на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов [Авдеевку]», — сказала она во время проведения брифинга для журналистов. Представитель Белого дома обвинила Конгресс США в бездействии, которое привело к занятию города Россией, в том числе из-за отсутствия финансирования ВСУ.
Президент США Джо Байден также ранее допустил, что после потери контроля над Авдеевкой ВСУ не смогут обороняться и сдадут другие города на Украине. По его словам, у Киева осталось мало времени.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина об отступлении ВСУ из Авдеевки. При отступлении из ВСУ потеряли более двух тысяч человек. А также понесли серьезные потери в районе села Крынки.
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