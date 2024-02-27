27 февраля 2024

Мэрия Кургана нашла миллионы рублей на скос камыша из-за опасности пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган , болото, камыш, озеро, весна
В Кургане скосят камыш и траву, чтобы избежать весенних пожаров Фото:

Власти Кургана ищут подрядчика, который займется выкосом травы и камыша, чтобы обезопасить город от весенних пожаров. На эти цели направлено свыше семи миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Покос травы, сухой растительности и камыша в Кургане. Начальная цена контракта 7 млн 750 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

В документации уточняется, что подрядчик должен будет приступить к выкашиванию камыша и травы с момента заключения контракта и до 30 ноября 2024 года. Скошенную растительность он обязан вывезти на мусорный полигон.

Ранее курганец, проживающий в поселке Северный подал иск на мэрию с требованием очистить общую территорию между озером и частным сектором от зарослей камыша и мусора. Но администрация привлекла его к ответственности, за то, что он сам не убрал берег. Затем горожанин пожаловался в ГУ МЧС и прокуратуру Кургана. Надзорные ведомства в ходе проверки подтвердили нарушения, выдали мэрии предписание их устранить. 9 февраля на берегу озера в поселке Северный провели откос камыша. Однако собственников частных домов качество работ не устраивает.

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Власти Кургана ищут подрядчика, который займется выкосом травы и камыша, чтобы обезопасить город от весенних пожаров. На эти цели направлено свыше семи миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Покос травы, сухой растительности и камыша в Кургане. Начальная цена контракта 7 млн 750 тысяч рублей», — указано в документации тендера. В документации уточняется, что подрядчик должен будет приступить к выкашиванию камыша и травы с момента заключения контракта и до 30 ноября 2024 года. Скошенную растительность он обязан вывезти на мусорный полигон. Ранее курганец, проживающий в поселке Северный подал иск на мэрию с требованием очистить общую территорию между озером и частным сектором от зарослей камыша и мусора. Но администрация привлекла его к ответственности, за то, что он сам не убрал берег. Затем горожанин пожаловался в ГУ МЧС и прокуратуру Кургана. Надзорные ведомства в ходе проверки подтвердили нарушения, выдали мэрии предписание их устранить. 9 февраля на берегу озера в поселке Северный провели откос камыша. Однако собственников частных домов качество работ не устраивает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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