Мэрия Кургана нашла миллионы рублей на скос камыша из-за опасности пожаров

28 февраля 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

В Кургане скосят камыш и траву, чтобы избежать весенних пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана ищут подрядчика, который займется выкосом травы и камыша, чтобы обезопасить город от весенних пожаров. На эти цели направлено свыше семи миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Покос травы, сухой растительности и камыша в Кургане. Начальная цена контракта 7 млн 750 тысяч рублей», — указано в документации тендера. В документации уточняется, что подрядчик должен будет приступить к выкашиванию камыша и травы с момента заключения контракта и до 30 ноября 2024 года. Скошенную растительность он обязан вывезти на мусорный полигон. Ранее курганец, проживающий в поселке Северный подал иск на мэрию с требованием очистить общую территорию между озером и частным сектором от зарослей камыша и мусора. Но администрация привлекла его к ответственности, за то, что он сам не убрал берег. Затем горожанин пожаловался в ГУ МЧС и прокуратуру Кургана. Надзорные ведомства в ходе проверки подтвердили нарушения, выдали мэрии предписание их устранить. 9 февраля на берегу озера в поселке Северный провели откос камыша. Однако собственников частных домов качество работ не устраивает.

Власти Кургана ищут подрядчика, который займется выкосом травы и камыша, чтобы обезопасить город от весенних пожаров. На эти цели направлено свыше семи миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Покос травы, сухой растительности и камыша в Кургане. Начальная цена контракта 7 млн 750 тысяч рублей», — указано в документации тендера. В документации уточняется, что подрядчик должен будет приступить к выкашиванию камыша и травы с момента заключения контракта и до 30 ноября 2024 года. Скошенную растительность он обязан вывезти на мусорный полигон. Ранее курганец, проживающий в поселке Северный подал иск на мэрию с требованием очистить общую территорию между озером и частным сектором от зарослей камыша и мусора. Но администрация привлекла его к ответственности, за то, что он сам не убрал берег. Затем горожанин пожаловался в ГУ МЧС и прокуратуру Кургана. Надзорные ведомства в ходе проверки подтвердили нарушения, выдали мэрии предписание их устранить. 9 февраля на берегу озера в поселке Северный провели откос камыша. Однако собственников частных домов качество работ не устраивает.