Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2024 году

Самыми популярными предметами на ЕГЭ в 2024 году стали обществознание и биология

28 февраля 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Главная сложность при подготовке к ЕГЭ — школьникам не хватает времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году школьники чаще всего выбрали обществознание, биологию и информатику. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «Самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору стали: обществознание, биология и информатика. Большинство выпускников выбрали эти предметы, поскольку они необходимы для поступления в вуз и вызывают наибольший интерес», — говорится в telegram-канале Рособрнадзора. Во время решения задач на экзамене школьники предпочитают начинать с простых заданий, уточнили в ведомстве. Основная сложность, с которой сталкиваются подростки при подготовке к ЕГЭ, — недостаток времени. В 2021 году самыми популярными предметами на Едином государственном экзамене были: профильная математика и обществознание, передает VSE42.ru. Третье место по популярности среди школьников было у биологии.

Для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году школьники чаще всего выбрали обществознание, биологию и информатику. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «Самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору стали: обществознание, биология и информатика. Большинство выпускников выбрали эти предметы, поскольку они необходимы для поступления в вуз и вызывают наибольший интерес», — говорится в telegram-канале Рособрнадзора. Во время решения задач на экзамене школьники предпочитают начинать с простых заданий, уточнили в ведомстве. Основная сложность, с которой сталкиваются подростки при подготовке к ЕГЭ, — недостаток времени. В 2021 году самыми популярными предметами на Едином государственном экзамене были: профильная математика и обществознание, передает VSE42.ru. Третье место по популярности среди школьников было у биологии.