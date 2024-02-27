Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2024 году

Для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году школьники чаще всего выбрали обществознание, биологию и информатику. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору стали: обществознание, биология и информатика. Большинство выпускников выбрали эти предметы, поскольку они необходимы для поступления в вуз и вызывают наибольший интерес», —
Во время решения задач на экзамене школьники предпочитают начинать с простых заданий, уточнили в ведомстве. Основная сложность, с которой сталкиваются подростки при подготовке к ЕГЭ, — недостаток времени.
В 2021 году самыми популярными предметами на Едином государственном экзамене были: профильная математика и обществознание, передает VSE42.ru. Третье место по популярности среди школьников было у биологии.
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