27 февраля 2024

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2024 году

Самыми популярными предметами на ЕГЭ в 2024 году стали обществознание и биология
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Главная сложность при подготовке к ЕГЭ — школьникам не хватает времени Фото:

Для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году школьники чаще всего выбрали обществознание, биологию и информатику. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору стали: обществознание, биология и информатика. Большинство выпускников выбрали эти предметы, поскольку они необходимы для поступления в вуз и вызывают наибольший интерес», — говорится в telegram-канале Рособрнадзора.

Во время решения задач на экзамене школьники предпочитают начинать с простых заданий, уточнили в ведомстве. Основная сложность, с которой сталкиваются подростки при подготовке к ЕГЭ, — недостаток времени.

В 2021 году самыми популярными предметами на Едином государственном экзамене были: профильная математика и обществознание, передает VSE42.ru. Третье место по популярности среди школьников было у биологии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году школьники чаще всего выбрали обществознание, биологию и информатику. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «Самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору стали: обществознание, биология и информатика. Большинство выпускников выбрали эти предметы, поскольку они необходимы для поступления в вуз и вызывают наибольший интерес», — говорится в telegram-канале Рособрнадзора. Во время решения задач на экзамене школьники предпочитают начинать с простых заданий, уточнили в ведомстве. Основная сложность, с которой сталкиваются подростки при подготовке к ЕГЭ, — недостаток времени. В 2021 году самыми популярными предметами на Едином государственном экзамене были: профильная математика и обществознание, передает VSE42.ru. Третье место по популярности среди школьников было у биологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...