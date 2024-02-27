27 февраля 2024

Бастрыкин поручил доложить о свердловчанке, погибшей из-за травмы в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Поручение Александра Бастрыкина стоит на контроле центрального аппарата СК Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи свердловчанке, пострадавшей в ДТП. По информации в СМИ, у медиков, приехавших на вызов, не было нужного оборудования, сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в telegram-канале ведомства. Исполнение поручения стоит на контроле центрального аппарата СК.

Ранее в СМИ появилась информация, что прибывшая на место ДТП 18 февраля бригада скорой помощи не имела нужного реанимационного оборудования. Пострадавшую 20-летнюю девушку с травмой головы перевезли в больницу, где также отсутствовало оснащение для спасения жизни при подобных травмах, в результате чего она скончалась.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи свердловчанке, пострадавшей в ДТП. По информации в СМИ, у медиков, приехавших на вызов, не было нужного оборудования, сообщили в пресс-службе СК. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в telegram-канале ведомства. Исполнение поручения стоит на контроле центрального аппарата СК. Ранее в СМИ появилась информация, что прибывшая на место ДТП 18 февраля бригада скорой помощи не имела нужного реанимационного оборудования. Пострадавшую 20-летнюю девушку с травмой головы перевезли в больницу, где также отсутствовало оснащение для спасения жизни при подобных травмах, в результате чего она скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...