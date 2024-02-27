Бастрыкин поручил доложить о свердловчанке, погибшей из-за травмы в ДТП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи свердловчанке, пострадавшей в ДТП. По информации в СМИ, у медиков, приехавших на вызов, не было нужного оборудования, сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в telegram-канале ведомства. Исполнение поручения стоит на контроле центрального аппарата СК.
Ранее в СМИ появилась информация, что прибывшая на место ДТП 18 февраля бригада скорой помощи не имела нужного реанимационного оборудования. Пострадавшую 20-летнюю девушку с травмой головы перевезли в больницу, где также отсутствовало оснащение для спасения жизни при подобных травмах, в результате чего она скончалась.
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