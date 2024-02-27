Общество Здоровье Старейшая больница Нижнего Тагила начала работу после капремонта. Видео 28 февраля 2024 в 04:24 Размер текста - 17 + Владислав Пинаев подчеркнул, что после капремонта в больнице также обновили оборудование Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поликлиника Демидовской городской больницы — старейшей больницы в городе — начала работать в полном объеме после капитального ремонта и реставрации. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Поликлиника Демидовской больницы после капитального ремонта и реставрации работает в полном объеме. Изменилось все — не только здание 1825 года, приобретена новая мебель и оборудование», — написал Владислав Пинаев на странице «ВКонтакте». По словам мэра, финансирование на ремонт больницы выделено по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Заказали работы сами представители Демидовской городской больницы. История существования Демидовской больницы начинается с 1767 года. Тогда несколько специалистов открыли первый заводской госпиталь в маленьком деревянном доме. В 1825 году было построено двухэтажное каменное здание. Поликлиника Демидовской городской больницы — старейшей больницы в городе — начала работать в полном объеме после капитального ремонта и реставрации. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Поликлиника Демидовской больницы после капитального ремонта и реставрации работает в полном объеме. Изменилось все — не только здание 1825 года, приобретена новая мебель и оборудование», — написал Владислав Пинаев на странице «ВКонтакте». По словам мэра, финансирование на ремонт больницы выделено по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Заказали работы сами представители Демидовской городской больницы. История существования Демидовской больницы начинается с 1767 года. Тогда несколько специалистов открыли первый заводской госпиталь в маленьком деревянном доме. В 1825 году было построено двухэтажное каменное здание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям