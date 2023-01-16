Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился кадрами ремонта Демидовской больницы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился кадрами ремонта главного корпуса Демидовской городской больницы — старейшей больницы в городе. Он сообщил, что кроме обновления покрытия, еще заменят все несущие конструкции.

«Строители начали разбирать кровлю главного корпуса поликлиники Демидовской больницы. Обновят не только покрытие, заменят несущие конструкции. Капитальный ремонт и реставрация здания с двухвековой историей продолжается», — написал Пинаев.

По словам мэра, финансирование на ремонт больницы выделено по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Заказчиком работ являются представители Демидовской городской больницы.

История существования Демидовской больницы начинается с 1767 года. Тогда несколько специалистов открыли первый заводской госпиталь в небольшом деревянном доме. В 1825 году было построено двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле апмир.

Со временем больница развивалась. Так в 1922 году в больнице значительно расширили количество коек, их стало 120. Появились три отделения — хирургическое, терапевтическое и акушерское. Появилась служба скорой помощи. В 1967 году в больнице появился родильный дом с женской консультацией.