16 января 2023

Свердловский мэр показал кадры ремонта здания с двухвековой историей. Видео

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Строительство нового моста. Нижний Тагил, пинаев владислав
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился кадрами ремонта Демидовской больницы Фото:

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился кадрами ремонта главного корпуса Демидовской городской больницы — старейшей больницы в городе. Он сообщил, что кроме обновления покрытия, еще заменят все несущие конструкции.

«Строители начали разбирать кровлю главного корпуса поликлиники Демидовской больницы. Обновят не только покрытие, заменят несущие конструкции. Капитальный ремонт и реставрация здания с двухвековой историей продолжается», — написал Пинаев.

По словам мэра, финансирование на ремонт больницы выделено по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Заказчиком работ являются представители Демидовской городской больницы.

История существования Демидовской больницы начинается с 1767 года. Тогда несколько специалистов открыли первый заводской госпиталь в небольшом деревянном доме. В 1825 году было построено двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле апмир.

Со временем больница развивалась. Так в 1922 году в больнице значительно расширили количество коек, их стало 120. Появились три отделения — хирургическое, терапевтическое и акушерское. Появилась служба скорой помощи. В 1967 году в больнице появился родильный дом с женской консультацией.

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Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился кадрами ремонта главного корпуса Демидовской городской больницы — старейшей больницы в городе. Он сообщил, что кроме обновления покрытия, еще заменят все несущие конструкции. «Строители начали разбирать кровлю главного корпуса поликлиники Демидовской больницы. Обновят не только покрытие, заменят несущие конструкции. Капитальный ремонт и реставрация здания с двухвековой историей продолжается», — написал Пинаев. По словам мэра, финансирование на ремонт больницы выделено по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Заказчиком работ являются представители Демидовской городской больницы. История существования Демидовской больницы начинается с 1767 года. Тогда несколько специалистов открыли первый заводской госпиталь в небольшом деревянном доме. В 1825 году было построено двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле апмир. Со временем больница развивалась. Так в 1922 году в больнице значительно расширили количество коек, их стало 120. Появились три отделения — хирургическое, терапевтическое и акушерское. Появилась служба скорой помощи. В 1967 году в больнице появился родильный дом с женской консультацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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