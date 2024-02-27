В Белоярском округе Свердловской области введут карантин по бешенству

28 февраля 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

У одной из пойманных охотником лис было бешенство (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белоярском округе Свердловской области охотник поймал двух лисиц в районе станций Курманка — Студенческий. Анализ показал, что одна из них была больна бешенством. На месте добычи животного установят карантин, сообщили в администрации округа. «21 февраля охотник из Белоярского общества охотников и рыболовов привез двух подстреленных лис в Белоярскую ветстанцию… Сотрудники ветстанции отправили пробы на анализ на бешенство в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию. 26 февраля результаты были готовы — одна из лисиц была больна бешенством», — говорится на официальном портале Белоярского городского округа. Вскоре на месте, где была поймана лиса, будет установлен карантин. Ветеринары уточнили, что бешенство — особо опасная вирусная инфекция, быстро поражающая центральную нервную систему. Она всегда приводит к летальному исходу, если не начать лечение вовремя. С января по 7 февраля 2024 года в 27 регионах России ввели карантин из-за случаев бешенства у животных. Больше всего случаев было обнаружено в Свердловской, Волгоградской, Смоленской и Самарской областях.

В Белоярском округе Свердловской области охотник поймал двух лисиц в районе станций Курманка — Студенческий. Анализ показал, что одна из них была больна бешенством. На месте добычи животного установят карантин, сообщили в администрации округа. «21 февраля охотник из Белоярского общества охотников и рыболовов привез двух подстреленных лис в Белоярскую ветстанцию… Сотрудники ветстанции отправили пробы на анализ на бешенство в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию. 26 февраля результаты были готовы — одна из лисиц была больна бешенством», — говорится на официальном портале Белоярского городского округа. Вскоре на месте, где была поймана лиса, будет установлен карантин. Ветеринары уточнили, что бешенство — особо опасная вирусная инфекция, быстро поражающая центральную нервную систему. Она всегда приводит к летальному исходу, если не начать лечение вовремя. С января по 7 февраля 2024 года в 27 регионах России ввели карантин из-за случаев бешенства у животных. Больше всего случаев было обнаружено в Свердловской, Волгоградской, Смоленской и Самарской областях.