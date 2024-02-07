В России 27 регионов ввели ограничения из-за случаев бешенства

07 февраля 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

В январе в России выявили 84 случая бешенства у животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала года в 27 регионах России ввели карантин из-за случаев бешенства у животных. Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской, Смоленской, Самарской и Волгоградской областях. Это следует из данных Федерального центра охраны здоровья животных. «В 27 регионах России с начала 2024 года ввели карантин из-за ситуации с бешенством животных. В январе в стране выявили 84 случая заражения среди животных, по сравнению с 59 случаями за тот же период прошлого год», — пишет газета «Известия». Больше всего случаев обнаружено в Свердловской, Волгоградской, Смоленской и Самарской областях, уточнили в ведомстве. Из-за этого власти начали вводить карантин, который предполагает запрет на лечение животных с бешенством, их ввоз и вывоз, снятие шкур с трупов, ограничение массовых мероприятий с больными животными, сказано в тексте. Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, опасное для людей и животных. Вирус бешенства атакует нервную систему, вызывая судороги, боязнь света и звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в итоге, смерть от остановки дыхания и сердца. Так, 26 января город в Свердловской области закрыли на карантин. Там выявили бешенство у дикой лисы.

С начала года в 27 регионах России ввели карантин из-за случаев бешенства у животных. Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской, Смоленской, Самарской и Волгоградской областях. Это следует из данных Федерального центра охраны здоровья животных. «В 27 регионах России с начала 2024 года ввели карантин из-за ситуации с бешенством животных. В январе в стране выявили 84 случая заражения среди животных, по сравнению с 59 случаями за тот же период прошлого год», — пишет газета «Известия». Больше всего случаев обнаружено в Свердловской, Волгоградской, Смоленской и Самарской областях, уточнили в ведомстве. Из-за этого власти начали вводить карантин, который предполагает запрет на лечение животных с бешенством, их ввоз и вывоз, снятие шкур с трупов, ограничение массовых мероприятий с больными животными, сказано в тексте. Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, опасное для людей и животных. Вирус бешенства атакует нервную систему, вызывая судороги, боязнь света и звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в итоге, смерть от остановки дыхания и сердца. Так, 26 января город в Свердловской области закрыли на карантин. Там выявили бешенство у дикой лисы.