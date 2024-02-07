В России 27 регионов ввели ограничения из-за случаев бешенства

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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, лиса инвалид
В январе в России выявили 84 случая бешенства у животных Фото:

С начала года в 27 регионах России ввели карантин из-за случаев бешенства у животных. Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской, Смоленской, Самарской и Волгоградской областях. Это следует из данных Федерального центра охраны здоровья животных.

«В 27 регионах России с начала 2024 года ввели карантин из-за ситуации с бешенством животных. В январе в стране выявили 84 случая заражения среди животных, по сравнению с 59 случаями за тот же период прошлого год», — пишет газета «Известия».

Больше всего случаев обнаружено в Свердловской, Волгоградской, Смоленской и Самарской областях, уточнили в ведомстве. Из-за этого власти начали вводить карантин, который предполагает запрет на лечение животных с бешенством, их ввоз и вывоз, снятие шкур с трупов, ограничение массовых мероприятий с больными животными, сказано в тексте.

Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, опасное для людей и животных. Вирус бешенства атакует нервную систему, вызывая судороги, боязнь света и звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в итоге, смерть от остановки дыхания и сердца.

Так, 26 января город в Свердловской области закрыли на карантин. Там выявили бешенство у дикой лисы.

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С начала года в 27 регионах России ввели карантин из-за случаев бешенства у животных. Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской, Смоленской, Самарской и Волгоградской областях. Это следует из данных Федерального центра охраны здоровья животных. «В 27 регионах России с начала 2024 года ввели карантин из-за ситуации с бешенством животных. В январе в стране выявили 84 случая заражения среди животных, по сравнению с 59 случаями за тот же период прошлого год», — пишет газета «Известия». Больше всего случаев обнаружено в Свердловской, Волгоградской, Смоленской и Самарской областях, уточнили в ведомстве. Из-за этого власти начали вводить карантин, который предполагает запрет на лечение животных с бешенством, их ввоз и вывоз, снятие шкур с трупов, ограничение массовых мероприятий с больными животными, сказано в тексте. Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, опасное для людей и животных. Вирус бешенства атакует нервную систему, вызывая судороги, боязнь света и звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в итоге, смерть от остановки дыхания и сердца. Так, 26 января город в Свердловской области закрыли на карантин. Там выявили бешенство у дикой лисы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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